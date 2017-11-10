Önce genç kadını cadde ortasında dövdü, sonra da keyif sigarası yaktı!

CADDE ortasında darp edilen kadın baygınlık geçirdi, çevredekilerin müdahale ettiği saldırgan ise rahat tavırlarıyla çıldırttı.
GENÇ KADINI TARTAKLAYIP SÜRÜKLEDİ
Olay, Adapazarı'nın en işlek caddelerden biri olan Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Caddede genç kadını tartaklayıp, yerlerde sürükleyen kişiye çevrede bulunan vatandaşlar engel oldu.
GENÇ KADIN BAYILDI
Caddede bulunan polis ekibinin de müdahalede bulunduğu olay sonrasında şiddete uğrayan genç kadın şok geçirip bayıldı. Genç kadın olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
PİŞKİN SALDIRGAN SİGARASINI YAKTI
Gözaltına alınan saldırganın olaydan sonra sigara yakıp rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Gözaltına alınan kişi emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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