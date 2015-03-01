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Önce camlarını kırmışlar sonra…

Yeşilöz Mahallesi’nde evinin önüne park ettiği otomobilini sabah kalktığında küle dönmüş vaziyette bulan kişi, olayı jandarmaya bildirdi

Önce camlarını kırmışlar sonra…

Yeşilöz Mahallesi’nde evinin önüne park ettiği otomobilini sabah kalktığında küle dönmüş vaziyette bulan kişi, olayı jandarmaya bildirdi

01 Mart 2015 Pazar 14:34
Önce camlarını kırmışlar sonra…
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- Hakan ŞİMŞEK
ALANYA’NIN Yeşilöz Mahallesi’nde Uğur Atılgan’a ait 07 VL 945 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Edinilen bilgiye göre, olay dün gece meydana geldi. Atılgan’a ait otomobil, evinin önünde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Sabah kalktığında aracının yandığını ve kullanılamaz hale olduğunu gören Atılgan, durumu jandarmaya bildi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, 07 VL 945 plakalı otomobilin camlarının kırıldığı, benzin dökülerek ateşe verildiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
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Son Güncelleme: 01.03.2015 13:42
Anahtar Kelimeler:
AlanyaYeşilözKundaklamaAraç
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