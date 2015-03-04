Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Ölümü Türkiye'yi sarstı

İstanbul'daki evinde ölü bulunan diyetisyen Yelda Kahvecioğlu'nun cenazesi, Gazipaşa'da toprağa verildi

Ölümü Türkiye'yi sarstı

İstanbul'daki evinde ölü bulunan diyetisyen Yelda Kahvecioğlu'nun cenazesi, Gazipaşa'da toprağa verildi

04 Mart 2015 Çarşamba 07:45
Ölümü Türkiye'yi sarstı
banner404

BEŞİKTAŞ'TAKİ evinde ölü bulunan diyetisyen Kahvecioğlu'nun cenazesi, Gazipaşa'ya getirildi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine getirilen tabutun üzerine duvak konuldu. Kahvecioğlu'nun cenazesi, burada edilen duaların ardından Çamlı Mezarlığı'na götürüldü.Kahvecioğlu, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Defin sırasında abla Derya Sar ve anne Güler Kahvecioğlu sinir krizi geçirdi. Cenaze törenine, Kahvecioğlu'nun yakınlarının yanı sıra gazeteci yazar Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı da katıldı. 
Evinin önünde taziyeleri kabul eden baba Abdullah Kahvecioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı basın organlarında çıkan haberlere üzüldüğünü dile getirdi. Kızının evinde uyurken kalp krizi geçirdiğini belirten Kahvecioğlu, şöyle konuştu:
"Benim yavrum, benim meleğim çok güzel, çok çalışkan, ülkesine ve memleketine çok yararlı bir yavrucağımdı. Benim meleğim, yatağında ölü bulundu. Gece uyurken kalp krizi geçirmiş. İstifra edememiş, Boğazında kalmış, akciğerine gitmiş. Bunu yalan yanlış basından arkadaşlarımız yanlış değerlendirmiş. Bunu yanlış değerlendirmeyin. Lütfen düzeltin arkadaşlar. Allah herkese uzun ömür versin. Başka diyeceğim bir şey yok."
"BAŞARI HİKAYESİNİN KAHRAMANI"
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ise Kahvecioğlu'nun büyük bir başarı hikayesinin kahramanı olduğunu ifade etti. Kahvecioğlu'nun Gazipaşa'dan çıkmış, Kayseri'de okumuş, sonrasında İstanbul'a gelip mesleğinde zirveye yerleşmiş bir insan olduğunu anlatan Kütahyalı, "Bu kadar etkileyici bir hikayesi olduğunu bilmiyordum. Çok başarılıydı. Ofisinde kuyruklar olurdu. Türkiye'nin en önemli insanları onun ofisinde sıra beklerdi. Türkiye'nin zirvesine giden bu başarı Antalya'nın şirin ilçesi Gazipaşa'dan çıkmış" dedi.Gazetelerde yazılanların hemen hemen tamamının yalan olduğunu iddia eden Kütahyalı, şöyle konuştu:
"Maalesef bizim meslektaşlarımız yanlış enformasyonla çok yanlış şeyler yazmışlar. Yelda cuma gecesi uyumak için yatağına yatıyor ve kalp krizi geçirerek sabah kalkamıyor. İki gün sonra evinde pijamalarıyla ölü bulundu. Otopsi raporu 1,5 ay sonra çıkacak. Yelda'nın hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. İçki ve sigara içmezdi. Çok örnek yaşardı. Ünlüler camiası onun müşterisiydi ama o kesimin yaşam tarzına çok mesafeliydi. Manevi değerlerine çok bağlı bir kızdı. Bunun kaynağını burada görüyorum."
"AŞK, SAĞLIKLI YAŞAM DERNEĞİ"
Gazeteci Nagehan Alçı ise 3 yıldır tanıdığı Yelda Kahvecioğlu ile her hafta görüştüklerini söyledi. Alçı, "Müthiş bir hikaye. Sıfırdan, tırnaklarıyla kazıyarak İstanbul'da kendi alanında bir numara oldu" diye konuştu
Yelda Kahvecioğlu'nun, "Aşk, sağlıklı yaşam Derneği" diye bir dernek kurduğu bilgisini de veren Alçı, burada tacize uğrayan kadınlar ve çocuklarla ilgili çalışmalar yapmayı planladığını bildirdi. Kahvecioğlu'nun bir de sanat atölyesi kurmayı istediğini anlatan Alçı, "O dernek kapsamında konferanslar düzenleyecekti. Daha perşembe günü anlatmıştı. Konferanslardan gelecek geliri sanat atölyesine aktaracaktı. Mağdur edilen çocuklara terapi merkezi kuracaktı. Kısmet olmadı ama bu fikrini yaşatalım" dedi.
Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise acılı aile ve sevenlerine başsağlığı diledi. Çelik, "Değerli bir kardeşimizi kaybettik. Yelda'nın adının yaşamasını istiyoruz. İlk meclis toplantısında adını güzel bir caddeye vererek ölümsüzleştirmek istiyoruz" diye konuştu.
İstanbul'daki evinde kendisinden bir süredir haber alınamayan diyetisyen Yelda Kahvecioğlu'nun (30) yakınları, durumu polise bildirdirmişti. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak girdikleri evde Kahvecioğlu'nu ölü bulmuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 02.03.2015 12:53
Anahtar Kelimeler:
Ünlü DiyetisyenYelda KahvecioğluAnneGüler KahvecioğluBıçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim