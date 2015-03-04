Ölümü Türkiye'yi sarstı

BEŞİKTAŞ'TAKİ evinde ölü bulunan diyetisyen Kahvecioğlu'nun cenazesi, Gazipaşa'ya getirildi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine getirilen tabutun üzerine duvak konuldu. Kahvecioğlu'nun cenazesi, burada edilen duaların ardından Çamlı Mezarlığı'na götürüldü. Kahvecioğlu, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Defin sırasında abla Derya Sar ve anne Güler Kahvecioğlu sinir krizi geçirdi. Cenaze törenine, Kahvecioğlu'nun yakınlarının yanı sıra gazeteci yazar Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı da katıldı.

Evinin önünde taziyeleri kabul eden baba Abdullah Kahvecioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı basın organlarında çıkan haberlere üzüldüğünü dile getirdi. Kızının evinde uyurken kalp krizi geçirdiğini belirten Kahvecioğlu, şöyle konuştu:

"Benim yavrum, benim meleğim çok güzel, çok çalışkan, ülkesine ve memleketine çok yararlı bir yavrucağımdı. Benim meleğim, yatağında ölü bulundu. Gece uyurken kalp krizi geçirmiş. İstifra edememiş, Boğazında kalmış, akciğerine gitmiş. Bunu yalan yanlış basından arkadaşlarımız yanlış değerlendirmiş. Bunu yanlış değerlendirmeyin. Lütfen düzeltin arkadaşlar. Allah herkese uzun ömür versin. Başka diyeceğim bir şey yok."

"BAŞARI HİKAYESİNİN KAHRAMANI"

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ise Kahvecioğlu'nun büyük bir başarı hikayesinin kahramanı olduğunu ifade etti. Kahvecioğlu'nun Gazipaşa'dan çıkmış, Kayseri'de okumuş, sonrasında İstanbul'a gelip mesleğinde zirveye yerleşmiş bir insan olduğunu anlatan Kütahyalı, "Bu kadar etkileyici bir hikayesi olduğunu bilmiyordum. Çok başarılıydı. Ofisinde kuyruklar olurdu. Türkiye'nin en önemli insanları onun ofisinde sıra beklerdi. Türkiye'nin zirvesine giden bu başarı Antalya'nın şirin ilçesi Gazipaşa'dan çıkmış" dedi. Gazetelerde yazılanların hemen hemen tamamının yalan olduğunu iddia eden Kütahyalı, şöyle konuştu:

"Maalesef bizim meslektaşlarımız yanlış enformasyonla çok yanlış şeyler yazmışlar. Yelda cuma gecesi uyumak için yatağına yatıyor ve kalp krizi geçirerek sabah kalkamıyor. İki gün sonra evinde pijamalarıyla ölü bulundu. Otopsi raporu 1,5 ay sonra çıkacak. Yelda'nın hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. İçki ve sigara içmezdi. Çok örnek yaşardı. Ünlüler camiası onun müşterisiydi ama o kesimin yaşam tarzına çok mesafeliydi. Manevi değerlerine çok bağlı bir kızdı. Bunun kaynağını burada görüyorum."

"AŞK, SAĞLIKLI YAŞAM DERNEĞİ"

Gazeteci Nagehan Alçı ise 3 yıldır tanıdığı Yelda Kahvecioğlu ile her hafta görüştüklerini söyledi. Alçı, "Müthiş bir hikaye. Sıfırdan, tırnaklarıyla kazıyarak İstanbul'da kendi alanında bir numara oldu" diye konuştu

Yelda Kahvecioğlu 'nun, "Aşk, sağlıklı yaşam Derneği" diye bir dernek kurduğu bilgisini de veren Alçı, burada tacize uğrayan kadınlar ve çocuklarla ilgili çalışmalar yapmayı planladığını bildirdi. Kahvecioğlu'nun bir de sanat atölyesi kurmayı istediğini anlatan Alçı, "O dernek kapsamında konferanslar düzenleyecekti. Daha perşembe günü anlatmıştı. Konferanslardan gelecek geliri sanat atölyesine aktaracaktı. Mağdur edilen çocuklara terapi merkezi kuracaktı. Kısmet olmadı ama bu fikrini yaşatalım" dedi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise acılı aile ve sevenlerine başsağlığı diledi. Çelik, "Değerli bir kardeşimizi kaybettik. Yelda'nın adının yaşamasını istiyoruz. İlk meclis toplantısında adını güzel bir caddeye vererek ölümsüzleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

İstanbul'daki evinde kendisinden bir süredir haber alınamayan diyetisyen Yelda Kahvecioğlu'nun (30) yakınları, durumu polise bildirdirmişti. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak girdikleri evde Kahvecioğlu'nu ölü bulmuştu.