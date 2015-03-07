Ölümü kız öğrencilere yol kapattırdı

ÖĞRENCİLER , karayolunu trafiğe kapattı, yurt yönetimini istifaya çağırdı. Yoldaki bir ambulansı yumruklayan kız öğrencileri Vali Günay Özdemir sakinleştirdi. Yarı yıl tatili için gittiği İstanbul 'dan Kars'a döndüğü gün rahatsızlanarak hayata veda eden Kafkas Üniversitesi öğrencisi Safinaz Öretmen için Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan kız arkadaşları, ambulansın geç geldiği gerekçesiyle protestoda bulundu. Gece yarısı sıfırın altında 14.7 derecede protestoda bulunan öğrenciler, karayolunu trafiğe kapattı, yurt yönetimini istifaya çağırdı. Yoldaki bir ambulansı yumruklayan kız öğrencileri Vali Günay Özdemir sakinleştirdi.

Kafkas Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Safinaz Öretmen, İstanbul dönüşü eşyalarını yerleştirdiği KYK'nın kız yurdunda arkadaşlarına, "Nefes alamıyorum" dedi ve fenalaştı. Ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybeden Safinaz Öretmen'in ilk tesbitlere göre masif pulmoner emboli atması sonucu öldüğü belirtildi. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Safinaz'ın rahatsızlanmasından sonra yurt yönetiminin ambulansı geç çağırdığını ileri süren arkadaşları, gece yarısı sokağa çıktı.

Erzurum-Kars karayolunda bulunan Paşaçayır Mahallesi'ndeki KYK'da kalan 600 kadar kız öğrenci, Safinaz'ın geç gelen ambulans yüzünden öldüğünü ileri sürerek karayolundan geçen araçları durdurdu, bir ambulansı yumrukladı. Havanın sıfırın altında 14.7 dereceyi gösterdiği Kars'ta kız öğrencilerin bazıları soğuk nedeniyle eylemi kısa kesti. Eyleme devam eden 300 kadar kız öğrenci, "Valiyi istiyoruz" sloganları ve ıslıklar eşliğinde 7 kilometre uzaklıktaki Valiliğe yürümek istedi ancak polis engeline takıldı. Bu sırada fenalaşan kızlardan bazıları polis otolarıyla hastaneye kaldırıldı.