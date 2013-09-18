Ölüme ramak kala

TOSMUR Beldesi'nde deniz koşulları uygun olmamasına rağmen yüzmek isteyen 2 genç boğulma tehlikesi geçirdi. Tosmur Belediye Plajında sahilde kırmız bayrak olmasına rağmen denize giren 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Alanya’ya tatile geldikleri öğrenilen ve ailecek sahile giden 20 yaşındaki E.M’nin suda çırpındığını gören aynı yaştaki kuzeni D.E suya atladı. Kuzenini kurtarmak için suya giren D.E, dalgalara kapılarak kıyıdan uzaklaşmaya başladı. E.M, vatandaşlar tarafından sahile çıkartılırken, D.E ise jet ski ile 200 metreden sahile taşındı. E.M ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi edilirken, kuzeni D.E ise olay yerinde yapılan sağlık kontrolünün ardından yakınları ile birlikte hastaneye kuzenini ziyarete gitti.

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