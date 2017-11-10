Öldürüp cinsel organını kesmişti... Vahşi cinayete indirimli ceza!

İSTANBUL Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar İsmet A. ve Murat A. hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı Engin Oğur, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre Temmuz 2013’te meydana gelen olay şöyle oldu:

CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

İsmet A., eşi Yurdagül N.’den boşandı. Bağcılar’da iki kızı ve bir oğluyla hayatına devam eden Yurdagül N. daha önceden tanıdığı Yaşar Şahin ile aralarında duygusal arkadaşlık başladı ve ikili birlikte yaşamaya başladı. Bu sırada İsmet A. da hükümlü bulunduğu cezaevinden firar etti ve çocuklarını yanına aldı.

İsmet A. eski çalışanı olan Yaşar Şahin ile eski eşinin birlikte yaşadığını öğrendi ve Yaşar Şahin’i öldürmeye karar verdi. İsmet A. öldürme kararını da oğlu Murat A. ile paylaştı ve kendisine yardım etmesini istedi. Babasının bu isteğini kabul eden Murat A., annesi Yurdagül N. ve Yaşar Şahin’in birlikte yaşadığı evin anahtarını temin etti ve evin yerini gösterdi. İsmet A. olay günü Yaşar Şahin’in bulunduğu evin yakınına gelip, aracı park etti. İsmet A. oğlu Murat A. ile birlikte gazeteye sardığı bıçak ve silah ile Yaşar Şahin’in evine gitti. İsmet A. ve Murat A. daha önceden temin ettikleri anahtarla kapıyı açarak içeri girdi.

10 KEZ BIÇAKLADI

Bu sırada seslere uyanan Yaşar Şahin evin kapısının açık olduğunu fark ederek Yurdagül N.’yi aradı ve ’Eve geldin mi, gelmedin mi?’ diyerek konuşmaya başladı. Bu sırada İsmet A. elindeki bıçak ile Yaşar Şahin’e saldırarak 10 bıçak darbesi vurdu. Yaşar Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından İsmet A., ölen Yaşar Şahin’in cinsel organını da kesti ve ağzına soktu. O sırada şüphelenerek eve gelen Yurdagül N. apartmanın merdivenlerinde İsmet A. ile karşılaştı. İsmet A. 'Seni de öldüreceğim' sözünün ardından Yurdagül N. de oradan kaçarak uzaklaştı. Ardından İsmet A., oğlu Murat A.’nın sevk ve idaresindeki araçla olay yerinden uzaklaştı.

SAVCI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ

Savcı mütalaasında sanık Murat A.’nın, olay sırasında babası İsmet A.’nın yanında yer alarak suç işleme iradesini güçlendirdiğini belirterek, İsmet A.’nın maktül Yaşar Şahin’e vurmaya çalıştığı sırada Murat A.’nın da Yaşar Şahin’i tutarak etkisiz hale getirmeye çalışarak suça iştirak ettiğini belirtti. Mütalaada, çorabına ve gömleğine kan bulaşan Murat A.’nın cinayetin ardından araca giderek babasını beklediği belirtildi. Kasten öldürme" suçundan sanıkların müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, sanık İsmet A.’nın cezaevindeyken resmi nikahlı eşi Yurdagül ve Yaşar Şahin arasında duygusal beraberliklerinin başladığı, aynı evde yaşadıkları ve İsmet A.’nın da bu durumu öğrendiği ifade edildi. İsmet A., boşanmanın ardından eski eşiyle birlikte yaşayan Yaşar Şahin’in evine gittiği ve aralarında kavga yaşandığı, olayın gerçekleştiği ifade edilen mütalaada, olayda haksız tahrikin ulaştığı boyutta dikkate alınarak sanıklar hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanması talep edildi.

'UMARIM İŞLEMEDİĞİM SUÇTAN DOLAYI BERAAT EDERİM'

Mütalaanın ardından söz alan Murat A.,olayda babasının ve ölen Yaşar Şahin’in sorumlu olduğunu belirterek, Umarım işlemediğim suçtan dolayı beraat ederim. Mağdurum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

'MEŞRU MÜDAFAA İLE MAKTULÜ ÖLDÜRDÜM'

Sanık İsmet A. da, "Bu olaydan dolayı benim oğlum Murat A. beraat kararı almazsa ben vicdanen rahat edemem. Benim 7 adet bıçak yaram var. Bıçakta maktulun parmak izleri vardır. Meşru müdafaa ile maktulü öldürdüm. Benim kanım maktulün elinde vardır. Beni o gün olay yerine çağıran eşimdir. Oğlum suçsuzdur. Bana ne ceza verecekseniz razıyım" diye konuştu.

MAHKEME HAKSIZ TAHRİK VAR DEDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İsmet A.’yı, Yaşar Şahin’i 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık İsmet A.’nın atılı suçunu içerisinde bulunduğu haksız ve yoğun tahrik etkisi altında gerçekleştirdiğini belirten mahkeme, ’haksız tahrik" indirimi uygulayarak cezayı 12 yıla indirdi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları ile cezanın sanık üzerinde göstereceği olası etkileri, sanık lehine hafifletici sebep kabul eden mahkeme heyeti, sanığın cezasını 10 yıla düşürerek, tutukluluğunun da devamına hükmetti.

Sanık Murat A.’yı Kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan önce 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, eylemin haksız ve yoğun tahrikin etkisi altında gerçekleştiğini belirterek cezayı 3 yıl 9 aya düşürdü. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları ile cezanın sanık üzerinde göstereceği olası etkileri, sanık lehine hafifletici sebep kabul eden mahkeme heyeti, sanık Murat A.’yı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesini kararlaştırdı.

MAHKEME SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sanık İsmet A.’nın, Yaşar Şahin’i öldürdükten sonra cinsel organını kesip ağzına koyması şeklinde gerçekleşen tahkir edici eyleminden dolayı usulüne uygun olarak açılmış dava bulunmadığını belirten mahkeme heyeti, bu konuyla ilgili karar verilmesine yer olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na da bu olayla ilgili ihbar da bulunulmasına hükmetti.

Bağcılar’da gerçekleşen olaya ilişkin davaya bakan mahkeme heyeti 30 Ekim 2014’te verdiği kararında Sanık İsmet A.’yı Kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis ve Kişinin hatırasına hakaret suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Diğer sanık Murat A. da Kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay da, haksız tahrikin ulaştığı boyut dikkate alınarak indirim yapılmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını 2016 yılında bozmuştu.