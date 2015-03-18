Öldürülüp iş makinesinin altına atıldı

ERZURUM'UN Palandöken ilçesi Yenişehir semtindeki Şifa Sokak’ta bir iş makinesinin altında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kadın cesedinin 5 çocuk annesi 32 yaşında Hanım Çakmak’a ait olduğu belirlendi. Çakmak’ı, Adli Tıp Kurumu morgunda kocası Hasan Çakmak teşhis etti. Cinayete kurban giden Hanım Çakmak’ın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü belirlemek için geniş çaplı tahkikat sürüyor. Polise göre kadının üzerinden kimlik çıkmaması, evden kısa süreliğine dışarı çıktığı ihtimalini güçlendiriyor. Olayla ilgili geniş tahkikat başlatıldı.