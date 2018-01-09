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Öldürülmeden önce son poz

İstanbul Kadıköy'de iki restoran müşterisinin öldürüldüğü vale terörüne ilişkin görüntüler incelendi, şüpheliler belirlendi

Öldürülmeden önce son poz

İstanbul Kadıköy'de iki restoran müşterisinin öldürüldüğü vale terörüne ilişkin görüntüler incelendi, şüpheliler belirlendi

09 Ocak 2018 Salı 07:46
Öldürülmeden önce son poz
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KADIKÖY'DE geçen cumartesi gecesi bir restoranın iki müşterisi ile sokakta bulunan valeler arasında çıkan kavgada işlenen çifte cinayetin soruşturması devam ediyor.

Caddebostan'da saat 00.15 sıralarında bir restorandan çıkan iki müşteri ile valelerin arasında aracın geç getirilmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada restoranın müşterileri Murat Oğuz Orhan (34) ve Emre Ağdaş (29) kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü.

Sabıkalı oldukları belirlenen iki valenin şüpheli olarak arandığı öğrenildi.

Müşteri olarak geldiği restoranda vale kurbanı olan Emre Ağdaş'ın olaydan kısa bir süre önce fotoğraf çektirip sosyal medyadan yayımladığı ortaya çıktı. (Sabah)

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