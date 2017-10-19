Öldürülmeden önce koruma talep etmiş

CEMİLE Şentürk'ün, öldürülmeden 2 saat önce gittiği polis merkezinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle koruma talep ettiği ortaya çıktı.

Geçen 18 Şubat'ta eşi Cemile Şentürk'ü öldüren, bacanağı Murat Şahiner'i yaralayan Vural Ş., Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Vural Ş., ölen Cemile Şentürk'ün şikayetçi babası Tacettin Demir, kardeşi Yasemin Şahiner ile yakınları ve taraf avukatları katıldı. 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Vural Ş., eşiyle Afyonkarahisar'da 15 yıldır evli olduğunu, 1.5 yıl öncesine kadar aile içinde hiçbir sorun olmadığını söyledi. Antalya'da oturan baldızı Yasemin Şahiner yüzünden eşiyle sürekli tartışmaya başladığını öne süren Vural Ş., eşiyle arasının açılmasına baldızının neden olduğunu iddia etti. Baldızı Şahiner'in, eşinin Antalya'ya gelmesi için sürekli telkinde bulunduğunu savunan Vural Ş. "Cemile yine bir gün Antalya'ya gitmek istedi ve ben karşı çıktım, daha sonra gitmesine izin verdim. Kendisine para verip otobüse bindirdim. Çocuğu götürmesini istedim ama bunu da kabul etmedi. Kayınvalidem ve kayınpederim bizi barıştırmak için araya girdi ama Cemile istemedi" dedi.

BAŞKA ERKEKLE YANAK YANAĞA FOTOĞRAF

Eşinin hakaretlerine daha fazla dayanamayarak boşanma kararını konuşmak için Antalya'ya geldiğini anlatan Vural Ş. bacanağı Murat Şahiner daha önce kendisini ölümle tehdit ettiği için yanına tabanca aldığını söyledi. Baldızının evi önünde eşiyle tartıştığını söyleyen Vural Ş., "Karım bana, 'Sen nasıl bir şerefsizsin ki, kalbinde gönlünde başkası olan bir insanı eve götürmek istiyorsun' dedikten sonra cep telefonunda başka bir erkekle yanak yanağa fotoğrafını gösterdi. Ben de silaha davrandım" dedi. Vural Ş. eşine ateş ettiği sırada yaşanan boğuşmada, bacanağının da yaralandığını anlattı. Vural Ş. ifadesinde ayrıca, eşinin çocuğunu Çocuk Esirgeme Yurdu'na vereceğini, kendisi de başka biriyle kaçacağı için hayatında çocuğa yer olmadığını söylediğini belirtti. Müşteki sıfatıyla ifade veren Cemile Şentürk'ün babası Tacettin Demir ise sanığın kızını kasten öldürdüğünü öne sürdü. Demir, "Torunum, babasının, silahla ilgili biriyle konuşma yaptığına şahit olduğunu söyledi. Daha sonra ise torunuma, 'Annen ya benim olacak ya kara toprağın, ya benimle gelecek ya da öldüreceğim' demiş" ifadelerini kullandı. Duruşma, eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.

ÖLDÜRÜLMEDEN 2 SAAT ÖNCE

POLİSTEN KORUMA İSTEMİŞ

Cemile Şentürk'ün, öldürülmeden 2 saat önce Kepez Polis Amirliği'ne giderek can güvenliği olmadığını belirterek, koruma talep ettiği ortaya çıktı. Polis tutanaklarına göre Şentürk öldürülmeden iki saat önce polis merkezinde verdiği ifadede "Eşim bana evliliğimiz boyunca fiziki ve sözlü şiddet uyguladı. Ancak hiçbir yere müracaat etmedim. Kendisiyle şiddetli geçimsizliğimiz nedeniyle Afyon'dan Antalya'ya geldim. Boşanma davası açtım. Vural Ş. beni 'Benimle barışmazsan seni, kardeşlerini, anneni, babanı öldürürüm. Erkek kardeşinin başına bir şey gelirse, sorumlusu ben değilim. Benden bilme' diyerek tehdit etti. Şahıs yanımdan ayrılırken 'Seni gittiğin her yerde takip edeceğim. Bulacağım. Hiçbir yere gidemezsin. Sigortalı işte çalışma, evlenme, seni her yerde bulurum' dedi. Vural Ş. bana zarar verebilir. Can güvenliğim yoktur. Kadın sığınma evine gitmek istiyorum" demiş.