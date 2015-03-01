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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Öldürülen çobanın katil zanlısı yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 72 yaşındaki çobanı öldürdükten sonra 37 küçük baş hayvanını çaldığı iddia edilen olayın şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi

Öldürülen çobanın katil zanlısı yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 72 yaşındaki çobanı öldürdükten sonra 37 küçük baş hayvanını çaldığı iddia edilen olayın şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi

01 Mart 2015 Pazar 09:23
Öldürülen çobanın katil zanlısı yakalandı
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TARSUS'TA 25 Şubat 2015 tarihinde akşam saatlerinde çobanlık yapan ve 12 çocuk babası olduğu öğrenilen 72 yaşındaki İbrahim Altundağ, Yunus Emre Mahallesi ile Atalar Mahallesi arasında bulunan Karabucak Ormanında, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bir vatandaş tarafından bulunmuştu.
Küçükbaş hayvan satışı yapılabilecek hayvan pazarında çalışma yapan Jandarma İstihbarat ekipleri son 2 gün içinde bahse konu şekilde 37 adet küçükbaş hayvan satışının gerçekleştiğinin bilgisine ulaşarak satışı yaptığı iddia edilen T. E. (32) isimli şüpheli yakaladı. Bir hayvan tüccarı tarafından satın alınan 37 adet küçükbaş hayvana 82 Evler Hayvan Pazarında el konularak, sahiplerine teslim edildi.
İbrahim Altundağ’ı bıçakla öldürdükten sonra ürküp kaçan 6 adet küçükbaş hayvanı ormanda bırakarak önüne kattığı 37 adet küçükbaş hayvanı sürerek Bağlarbaşı mahallesine götürdüğü ve daha sonra hayvanları bir tüccara 6.750 TL’ye sattığı iddialarıyla gözaltına alınan şüpheli, önce sağlık kontrolüne daha sonra ise hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile Tarsus Adliyesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemeleri altında Tarsus Adliyesinde Mahkemeye çıkarılan T. E. tutuklanarak cezaevine konuldu. 


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Son Güncelleme: 01.03.2015 08:25
Anahtar Kelimeler:
öldürülen çobanKatilZanlıIlçe
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