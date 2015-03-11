Olaylı park yine karıştı

Gezi Parkı’nda toplanan ve kendilerine ‘Lise Anarşist Faaliyet’ adını veren 8 liseli genç, Berkin Elvan’ın ölüm yıl dönümünde eylem yapmak istedi. Yanlarında getirdikleri kırmızı boyayı Gezi Parkı’nın merdivenlerine döken grup, “Berkin burada” yazılı pankart açtı. Grup daha sonra slogan atmaya başlarken, olay yerine sivil polis sevk edildi. Polis grubun elindeki pankartı almak isteyince arbede yaşandı. Eylemcilerin bazıları çıkan arbedede merdivenlerden yuvarlandı. Yuvarlanan eylemcilerin yüzü kırmızı boyaya bulanırken, olay yerine takviye ekip sevk edildi. Polis uzun uğraşlar sonucu pankartı eylemcilerin elinden aldı. Polis eylem yapan 8 genci gözaltına alarak polis otosuna bindirdi. Bu sırada çevrede bulunan bazı vatandaşlar polise tepki gösterdi.