‘Okula gidiyorum’ diye çıktı, bir daha geri dönmedi

OVAAKÇA'DA

Mahallesi’nde yaşayan Nursel ve Asım Kenar çifti, Şarık Tara Endüstri Meslek Lisesi’ne giden 16 yaşındaki Taner Kenar’dan 5 gündür haber alamıyor. Çocuklarının, ‘okula gidiyorum’ diyerek evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini ifade eden Nursel ve Asım Kenar çifti, onun hayatından endişe ettiklerini söyledi.