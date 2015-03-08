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‘Okula gidiyorum’ diye çıktı, bir daha geri dönmedi

Bursa’da Ovaakça Şarık Tara Endüstri Meslek Lisesi 11-C sınıfı öğrencisi 16 yaşındaki Taner Kenar, ‘okula gidiyorum’ diyerek çıktığı evine 5 günden bu yana geri dönmedi

‘Okula gidiyorum’ diye çıktı, bir daha geri dönmedi

Bursa’da Ovaakça Şarık Tara Endüstri Meslek Lisesi 11-C sınıfı öğrencisi 16 yaşındaki Taner Kenar, ‘okula gidiyorum’ diyerek çıktığı evine 5 günden bu yana geri dönmedi

08 Mart 2015 Pazar 16:22
‘Okula gidiyorum’ diye çıktı, bir daha geri dönmedi
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OVAAKÇA'DA Mahallesi’nde yaşayan Nursel ve Asım Kenar çifti, Şarık Tara Endüstri Meslek Lisesi’ne giden 16 yaşındaki Taner Kenar’dan 5 gündür haber alamıyor. Çocuklarının, ‘okula gidiyorum’ diyerek evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini ifade eden Nursel ve Asım Kenar çifti, onun hayatından endişe ettiklerini söyledi.
Liseye giden Taner’in derslerinde başarılı olduğunu dile getiren Nursel ve Asım Kenar çifti, “Okula diye çıktı, akşam eve gelmedi. Merak ettik gidebileceği yerlere sorduk. Hiçbir haber alamadık. 5 gündür çocuğumuza hasretiz. Gören ve duyanların mutlaka bize haber vermelerini istiyoruz” diye konuştu. Nursel ve Asım Kenar çifti, kayı çocuklarının fotoğrafını otobüs duraklarına, kahvehanelere, otobüs ve dolmuşlara astı.

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Son Güncelleme: 08.03.2015 15:24
Anahtar Kelimeler:
Taner KenarOvaakçaŞarık Tara Endüstri Meslek LisesiKayıp
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