Okul yolunda hayatını kaybeden Aslıhan 3 kişiye umut oldu

KAZA, önceki akşam saatlerinde Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. İddiaya Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Kocapınar'a, ders çıkışında evine gitmek üzere kavşaktan yolun karşısına geçmek isterken bir araç çarptı. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kıza ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Vatandaşların çağrısı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç kız, 1 günlük yaşam savaşını kaybetti. Birçok hayali ve çalışmaları olduğu öğrenilen genç kızın ölümü arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Öte yandan geç kızın anne ve babası kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Karar doğrultusunda genç kızın bir karaciğeri İzmir'de bulunan 28 yaşında bir gence nakledildi. İki böbreğinin ise Antalya'da bulunan 2 kişiye verilmek üzere işlemler başlatıldı.

Üst geçit talep ettiler

Öte yandan genç kızın ölümün ardından arkadaşları sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaparak kazanın meydana geldiği yere üst geçit yapılmasını istedi. Öğrenciler paylaşımlarında, "Akdeniz Üniversitesi Mimarlık 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar, Akdeniz Üniversitesi Kültür Kapısı çıkışındaki kavşakta ihmaller sonucu trafik kazası geçirerek hayatı kaybetti. Acil olarak Akdeniz Üniversitesi öğrencileri olarak Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün Kültür Kapısı çıkışına alt geçit veya üst geçit yapmasını talep ediyoruz. Can güvenliğimiz alınarak üniversiteye girmek istiyoruz" dedi.