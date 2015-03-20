Okul servisi devrildi: 18 yaralı

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Çaltı Mahallesi yolunda meydana geldi. Sami G. yönetimindeki 42 C 0503 plakalı öğrenci taşıyan midibüs bir TIR’ın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile 17 öğrenci ambulanslarla Beyhekim Devlet Hastanesi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin Yukarı Pınarbaşı İlkokulu’nda eğitim gördüğü, Ardıçlı ve Yükselen Mahallelerinden alınarak okullarına götürüldüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 20.03.2015 10:51