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Okul kazanı patladı! Ölü ve yaralılar var…

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde okul kazanında patlama meydana geldi. Feci olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı

Okul kazanı patladı! Ölü ve yaralılar var…

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde okul kazanında patlama meydana geldi. Feci olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı

07 Kasım 2017 Salı 10:03
Okul kazanı patladı! Ölü ve yaralılar var…
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PATLAMADA okul temizlik görevlisi Selahattin Köse’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, öğrenciler Gürkan Taşçı, Ergün Uzun, Ümit Yağcı, Okul Müdürü Ali Gücük, müdür yardımcısı Durmuş Uçar, kalorifer sorumlusu Süleyman Karadayı ise yaralandı.
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Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

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Son Güncelleme: 07.11.2017 10:07
Anahtar Kelimeler:
OkulPatlamaZonguldak
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