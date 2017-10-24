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Okul bahçesindeki veliden, kendisine uyaran öğretmene dayak!

Bursa'da bir kadın öğretmen, okul bahçesinden çıkması için ikaz ettiği öğrencinin annesi tarafından darp edildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

Okul bahçesindeki veliden, kendisine uyaran öğretmene dayak!

Bursa'da bir kadın öğretmen, okul bahçesinden çıkması için ikaz ettiği öğrencinin annesi tarafından darp edildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

24 Ekim 2017 Salı 17:30
Okul bahçesindeki veliden, kendisine uyaran öğretmene dayak!
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BURSA'DA okulun bahçesinde bir öğrencinin velisiyle tartışan kadın öğretmen, tartıştığı veli tarafından darp edildi. Okulun bahçesinde toplanan diğer veliler, öğretmene dayak atılmasını protesto etti.

OKUL BAHÇESİNDEN ÇIKMASI İÇİN UYARDI

Olay, Yıldırım ilçesinde bulunan  Mustafa Necati İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda 5 yıldır İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gamze Kaya, nöbetçi öğretmen olarak görev yaptığı gün, okula çocuğunu getiren Güley A.'yı okul bahçesinden çıkması konusunda uyardı. Bu yüzden tartışma çıktı. Güley A., saçından çektiği öğretmene vurdu. Güley A.'nın öğretmen Gamze Kaya'yı darp etmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

''BÖYLE BİR OLAYIN YAŞANMASINI KINIYORUZ''

Bu saldırıya diğer öğrenci velileri ve öğretmenler ile sendikalar tepki gösterdi. Yapılan saldırıyı yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. Pankart açarak açıklama yapan veliler, "Öğretmenimize saldırıda bulunuldu. Böyle bir olayın yaşanmasını kınıyoruz" dedi.

Eğitim Bir-Sen  Bursa Şube Başkanı  Mustafa Sarıgül ve  Türkiye  Kamu-Sen  Bursa İl Temsilcisi  Selçuk Türkoğlu da, yaptıkları ortak basın açıklamasıyla yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade etti.

''BANA ŞİDDET UYGULAYAN VELİDEN ŞİKAYETÇİYİM''

Yaşadığı saldırıyı anlatan Öğretmen Gamze Kaya, "Velilere okul bahçesinin dışına çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyorduk. Çocuklarımızın güvenliği ve bana verilen görev olduğu için bunu yapıyordum. O esnada bir veli bana hakaretler etmeye başladı. Daha sonra okulun bahçesinden çıktı. Etrafımda bir sürü veli ve öğrencilerim vardı. Bahçenin dışında da hakaretlerine devam etti. Önce cevap vermek istemedim, kendisi susmayıp devam edince, bende kendisine bu şekilde konuşamayacağını söyledim. Saçıma yapışarak, çeneme vurdu. Bana şiddet uygulayan veliden şikayetçiyim" dedi.

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Bursa3. Sayfa
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