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Oklava dehşeti! İnternette tanışıp davet etti, başına gelmeyen kalmadı

Pendik'te yaşayan genç, internetten tanışıp evine davet ettiği 2 kişi tarafından oklavayla feci şekilde dövüldü. Gencin arabasını ve parasını çalıp Muğla'ya kaçan 2 saldırgan yakalandı

Oklava dehşeti! İnternette tanışıp davet etti, başına gelmeyen kalmadı

Pendik'te yaşayan genç, internetten tanışıp evine davet ettiği 2 kişi tarafından oklavayla feci şekilde dövüldü. Gencin arabasını ve parasını çalıp Muğla'ya kaçan 2 saldırgan yakalandı

06 Ocak 2018 Cumartesi 20:38
Oklava dehşeti! İnternette tanışıp davet etti, başına gelmeyen kalmadı
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PENDİK'TE şüpheli iki kişi internette tanıştıktan sonra evine gittiği bir kişiyi, oklavayla dövüp parasını ve arabasını gasp ederek kayıplara karıştı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin dedektif gibi yaptığı titiz ve dikkatli çalışma sonrasında şüpheliler Muğla'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin benzin istasyonuna gelişleri ve markete telefonu rehin bıraktıkları görüntülerden yola çıkan polis, adeta bir polisiye filmlere sahne olacak şekilde şahısları kıskıvrak yakaladı.

OKLAVAYLA DARP EDİP PARASINI VE ARABASINI ÇALDILAR

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te yaşandı. Pendik'te yaşayan Yasin K. isimli bir kişi internet ortamında tanışıp arkadaş olduğu T. Ö. ve S. Y. ile buluşarak evine davet etti. Eve gelen şahıslar bir süre vakit geçirdikten sonra, ellerine aldıkları oklava ile Yasin K.'yi darp edip parasını ve arabasını çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından kanlar içinde kalan Yasin K. polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri eve gelerek Yasin K.'den aldıkları bilgiler doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MUĞLA'DA KIZ ARKADAŞLARININ YANINA DÖNDÜLER

Polisin dedektif gibi çalışması gasp olayını çözdü İstanbul'dan Muğla'ya uzanan gasp olayı Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerinin yaptığı kontrollü ve titiz çalışma sonrasında çözüldü. Ekipler dedektif gibi yaptıkları araştırma sonrasında şüphelilerin bir istasyondan benzin aldığı ve paraları olmadığı için cep telefonu rehin bıraktıkları bilgisine ulaştı. İstasyonda yapılan incelemenin ardından şüphelilerin benzini aldıktan sonra kaçarak İzmir'e doğru yola çıktığı belirlendi. Şahısların peşinden giden Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İzmir'de de yaptıkları araştırma sonrasında şüphelilerin Muğla'da bulunan kız arkadaşlarının yanına gittiklerini tespit etti. Muğla'da araç plakası üzerinde çalışma yapan ekipler, şüphelileri kaldıkları evde kıskıvrak yakalayarak İstanbul'a getirdi.

PARALARI OLMADIĞI İÇİN CEP TELEFONUNU BIRAKTILAR

Şüphelilerin benzin istasyonuna girmesi ve telefonu bırakması kamerada İnternette tanıştıkları Yasin K.'yi darp edip parasını ve arabasını çalarak kayıplara karışan şüphelilerin benzin istasyonuna girdikleri ve cep telefonunu bıraktıkları an güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, Yasin K.'ye ait olan otomobilin benzin istasyonuna girdiği ve şahsın parası olmadığı için cep telefonunu bıraktığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Oklava DehşetiInternet
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