Öğretmeni 8 yaşındaki öğrencisini sınıfa kilitledi ve...

İlçeye bağlı Bucak Mahallesi’ndeki bir ilkokulda görev yapan öğretmen Y.Y., iddiaya göre yaklaşık 2 ay önce ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi K.M.’yi kimsenin olmadığı bir an da sınıfa kilitleyerek cinsel tacizde bulundu. İlk başta yaşadıklarını ailesine anlatmayan küçük kız, daha sonra ismi açıklanmayan babasına öğretmeninin kendisini sınıfa kilitleyerek cinsel organına dokunduğunu, kimseye anlatmaması için de öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Babanın savcılığı suç duyurusunda bulunmasının ardından bir öğretmenle nişanlı olduğu belirtilen Y.Y., gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Y.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 15:34