Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

Öğretmen de var doktor da... Samsun'dan ilginç FETÖ operasyonu

SAMSUN'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı

Öğretmen de var doktor da... Samsun'dan ilginç FETÖ operasyonu

SAMSUN'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı

27 Eylül 2017 Çarşamba 15:14
Öğretmen de var doktor da... Samsun'dan ilginç FETÖ operasyonu
banner404

SAMSUN Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah kent merkezinde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi

Operasyonda 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis, 'ByLock' programı kullandıkları iddia edilen ve aralarında ihraç edilen 1 doktor, 1 öğretmen, 1 bankacı ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SamsunDoktorFetöKadın FetöcülerÖğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FBI'ın Türkiye'de yakalattığı çocuk pornosu sanığının profesör babası anlattı
FBI'ın Türkiye'de yakalattığı çocuk pornosu sanığının profesör babası anlattı
Çocuğu öldürdüğüm için pişmanım, çıkınca anasını da öldüreceğim
Çocuğu öldürdüğüm için pişmanım, çıkınca anasını da öldüreceğim
Alanya'da dolandırıcılar kıskıvrak!
Alanya'da dolandırıcılar kıskıvrak!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim