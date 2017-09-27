Öğretmen de var doktor da... Samsun'dan ilginç FETÖ operasyonu

Operasyonda 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis, 'ByLock' programı kullandıkları iddia edilen ve aralarında ihraç edilen 1 doktor , 1 öğretmen , 1 bankacı ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SAMSUN Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah kent merkezinde eş zamanlı FETÖ /PDY operasyonu düzenledi

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