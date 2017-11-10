Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini kaçırdı

EDİNİLEN bilgiye göre, Bahçe ilçesinde bir lisede öğretmen olan 47 yaşındaki Hazar D., 17 yaşındaki ismi açıklanmayan kız öğrencisini evlilik vaadiyle kaçırdı. Ailenin şikayeti üzerine kısa sürede yakalanan öğretmen Hazar D. gözaltına alındı. Yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hazar D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı ise olay ile ilgili müfettiş görevlendirdi.
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