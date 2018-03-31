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Öğrenciye cinsel istismarla suçlanan hademe hakim karşısında

Konya'da hademe olduğu ortaokulda 6'ncı sınıf öğrencisi K.Ç.'ye (11) 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklanan evli ve 4 çocuk babası N.Ç.'nin yargılanmasına başlandı. N.Ç. mahkemedeki savunmasında, "Ben K.Ç.'ye hiçbir şey yapmadım. Okulda yerleri temizlemiştim. K.Ç. de çamurlu ayakkabılarla girince ona kızmıştım" diyerek bu nedenle iftara atıldığını öne sürdü

Öğrenciye cinsel istismarla suçlanan hademe hakim karşısında

Konya'da hademe olduğu ortaokulda 6'ncı sınıf öğrencisi K.Ç.'ye (11) 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklanan evli ve 4 çocuk babası N.Ç.'nin yargılanmasına başlandı. N.Ç. mahkemedeki savunmasında, "Ben K.Ç.'ye hiçbir şey yapmadım. Okulda yerleri temizlemiştim. K.Ç. de çamurlu ayakkabılarla girince ona kızmıştım" diyerek bu nedenle iftara atıldığını öne sürdü

31 Mart 2018 Cumartesi 22:56
Öğrenciye cinsel istismarla suçlanan hademe hakim karşısında
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KENTTEKİ bir ortaokulda 6'ncı sınıfta eğitim gören kız öğrenci K.Ç., öğretmeni Ş.H.'ye ağlayarak okulun hademesi N.Ç. tarafından cinsel istismara uğradığını, kimseye anlatamadığını, geceleri  "Bana dokunma, beni tutma" diye bağırarak uyandığını anlattı. Öğretmen de durumu okul yönetimi ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma tarafından okulda gözaltına alınan N.Ç., 'çocuğun istismarı' suçundan tutuklandı. N.Ç. hakkında Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 


YALNIZ GÖRDÜĞÜNDE TACİZDE BULUNDUĞU İDDİASI 

Davanın ilk celsesinde ifade veren K.Ç., unuttuğu montunu almak için gittiği çay ocağında N.Ç.'nin tacizine uğradığını ileri sürdü. N.Ç.'nin genelde kendisini yalnız gördüğünde tacizde bulunduğunu iddia eden K.Ç., ''N.Ç., arkadaşlarımın yanında bana bir şey yapmazdı. Genelde tekken yapardı. Genelde bunları bana hafta sonları yapmaya çalışıyordu. Akrabası olmayan kişilere de bu şekilde yapıyordu. Bir arkadaşımı da 3'üncü sınıftayken dudağından öpmüştü. Öğretmenimiz yokken, bütün sınıfın önünde yaptı. Sınıftaki bütün arkadaşlarım şahittir'' dedi. 

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

N.Ç. ise savunmasında, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben K.Ç.'ye hiçbir şey yapmadım. Okulda yerleri temizlemiştim. K.Ç. de çamurlu ayakkabılarla girince ona kızmıştım" diyerek iftira attığını öne sürdü. 

K.Ç.'nin yaşadıklarını anlattığı öğretmeni Ş.H. de tanık olarak verdiği ifadesinde, küçük kızın kendisine olayı ağlayarak anlattığını, bunun üzerine olayı okul müdürü M.B.'ye anlattığını belirtti. Okul müdürünün, kızın yalan söylediği üzerinde durduğunu ifade eden Ş.H., ''Okul müdürümüz, konuyla ilgileneceğini, çocuğun hikaye yazdığını, psikolojisinin bozuk olduğunu, N.Ç.'nin daha önce öğrencilere bu tür eylemler yaptığını görmediğini söyledi'' dedi.  

OKUL MÜDÜRÜ: BENDE BU YÖNDE ŞÜPHE UYANMAMIŞTI

Olayı kapatmaya çalıştığı iddia edilen okul müdürü M.B. ise mahkemede tanık olarak verdiği ifadesinde, "2012 yılından itibaren bu okulda çalışıyorum. N.Ç. hakkında bugüne kadar böyle iddia duymadım. N.Ç. okulda hafta içi çalışır. Hafta sonları bazen okulu kontrol etmek için uğrardı. Öğretmen arkadaşlar bana olayı ayın 20'sinde bildirdiler. Bende ayın 25'inde durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdim. Bunun nedeni ise cinsel istismarla ilgili bana bir şey söylememişlerdi. Bende bu yönde şüphe uyanmamıştı'' diye konuştu.

Dava, sanık ve tanık ifadelerinin ardından ileri bir tarihe ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaCinsel Istismar
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