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Öğrencilerin 'beynini yıkayan' FETÖ'cü kadın tutuklandı

Adana'da FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan ve üniversite öğrencilerinin beynini yıkayarak örgüte katmak için çalışma yaptıkları iddiasıyla öğretmen koca tutuklanırken, ev hapsi cezası verilen eşi ise savcının itirazı sonucu tutuklandı.

Öğrencilerin 'beynini yıkayan' FETÖ'cü kadın tutuklandı

Adana'da FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan ve üniversite öğrencilerinin beynini yıkayarak örgüte katmak için çalışma yaptıkları iddiasıyla öğretmen koca tutuklanırken, ev hapsi cezası verilen eşi ise savcının itirazı sonucu tutuklandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:56
Öğrencilerin 'beynini yıkayan' FETÖ'cü kadın tutuklandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü operasyonları kapsamında aranan F.Ö. teslim oldu. ‘Etkin pişmanlık’ yasasından yararlanan ve bildiği her şeyi anlatan F.Ö.’nün ifadesi doğrultusunda ByLock kullanıcısı öğretmen Abdülkadir K. (33) ve Şule K.’nin (31) ismine ulaşıldı.

 F.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda karı kocanın merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde örgütün gaybubet evinde kaldıkları belirlendi. Yapılan şok baskında karı koca gözaltına alınarak emniyete götürülürken, evde bulunan 2 adet telefona el konuldu. Şule K.’nin üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere ev bularak yerleştirdiği ve öğrencilerin beynini yıkayarak örgüte kazandırmaya çalıştığı ileri sürülürken, kocası Abdülkadir K.’nin öğrenci evlerinden sorumlu olduğu iddia edildi. Şule K.'nin halen bir etüt merkezinde çalıştığı ve buraya gelen öğrencilerle iyi ilişkiler kurup özel olarak görüşerek öğrencileri FETÖ'cü yapmaya çalıştığı, kendine yakın gördüğü öğrencileri motive etmek için "güzel günler çok yakın, her şey eskisi gibi olacak" dediği de ileri sürüldü.

Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılardan Abdülkadir K. ve eşi Şule K. adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Abdulkadir K. basın mensuplarına el sallayıp "işlem tamam" işareti yaptı. Zanlılardan koca çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, kadına ev hapsi cezası verildi. Ancak savcı kadına ev hapsi cezası verilmesine itiraz etti. İtiraz üzerine mahkeme kararı tekrar gözden geçirerek, kadının hâlâ FETÖ için öğrencileri kandırıp eleman kazanmaya çalıştığı iddiasıyla bu kez tutuklanmasına karar verdi. Evinden alınan Şule K. cezaevine götürüldü.

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