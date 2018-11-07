Öğrencileri zehirleyeceklerdi! ALKÜ'de büyük operasyon

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Aladdin Keykubat Üniversitesi yolunda operasyona yakalanan 5 kişi'den 3 kişi serbest kalırken 2 kişi sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı  

Öğrencileri zehirleyeceklerdi! ALKÜ'de büyük operasyon
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde uyuşturucu satıcılığı yaptığı bilgisine ulaşması üzerine dün sabah üniversite yolunda baskın yaptı. Yapılan operasyonda S.S, S.U, M.Ç., Ç.S ve H.H. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 5 kişinin üzerine içilmeye hazır uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheliler ifadeleri alınması için jandarma komutanlığına götürüldü. Jandarma komutanlığında ifadeleri alınan M.Ç, Ç.S ve H.H 'Uyuşturcu kullanmak suçundan'  işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken,  'Uyuşturcu Madde Ticareti Yapmak' suçundan ifadeleri alındıktan sonra Adliye'ye sevk edilen S.S ve S.U nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, 15:48
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