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Öğrencileri taciz eden öğretmen tutuklandı

Diyarbakır'da 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni tutuklanarak ceza evine gönderildi

Öğrencileri taciz eden öğretmen tutuklandı

Diyarbakır'da 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni tutuklanarak ceza evine gönderildi

24 Mart 2018 Cumartesi 22:22
Öğrencileri taciz eden öğretmen tutuklandı
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YENİŞEHİR ilçesinde bulunan bir ortaokulda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni E.Y.’nin, iddiaya göre 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmasının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ
Tacize uğradığı iddia edilen yaşları 11 ile 14 arasında değişen 5 kız öğrencinin, Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) psikolog, avukat ve savcı eşliğinde ifadeleri alındı. E.Y.'nin ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’nde polisler tarafından ifadesi alınırken, hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi. E.Y., işlemlerin ardından bugün Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI
Öğrencilerini taciz ettiği iddia edilen E.Y., savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede verdiği ifadenin ardından E.Y., tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konuldu

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Anahtar Kelimeler:
öğrenciTacizÖğretmen
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