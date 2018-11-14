Öğrencileri taciz eden animatör ikinci kez serbest

Antalya'da geçen hafta öğrencileri taciz ettiği için gözaltına alınıp, serbest bırakılan animatör H.K., dün yine aynı suçlamayla gözaltına alındı.

Öğrencileri taciz eden animatör ikinci kez serbest
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KEMER'DE, geçen hafta, Aslanbucak Mahallesi Kuzdere Caddesi'ndeki Kemer İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan öğrencileri taciz ettiği iddia edilen H.K., polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren H.K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

3'Ü ERKEK 2'Sİ KIZ 5 ÖĞRENCİYİ TACİZ ETTİ

H.K.'nin, dün yine aynı okulun önünde bisikletiyle 3 erkek ile 2 kız öğrenciyi taciz ettiği ve onları evine davet ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi.

Gözaltına alınan H.K., polis merkezine götürüldü. H.K.'nin taciz ettiği öne sürülen öğrenciler de aileleriyle birlikte geldikleri polis merkezinde ifade verdi. İşlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.K.'nin, Kemer'de, otelde animatör olarak çalıştığı belirtildi.

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