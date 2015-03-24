Öğrenci servisi kaza yaptı: 14 yaralı

KAZA, bugün saat 09.20 sıralarında Bucakışla Köyü yakınlarında meydana geldi. Taşımalı eğitim sistemi kapsamında Özdemir Köyü'nden aldığı öğrencileri Buca İlkokulu'na taşıyan Ramazan Taşer yönetimindeki 70 HF 743 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Muhammet Akif Ercil'in kullandığı 06 DP 9849 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada öğrenci servisi minibüsü sürücüsü Ramazan Taşer ile birlikte yaşları 6 ile 10 arasında değişen Mustafa Taze, Bayram Ali Yılmaz, Beyza Yılmaz, Hatice Uyar, Seda Yılmaz, Cennet Ceylan, Ayşe Doğan, Nazmiye Özdemir, Abdulkadir Bulut, Sude Naz Özdemir, Talha Solmaz, Nisanur Esmen ve Zehra Uyar hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı duyan İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Ayhan Eren de, yaralı öğrencilerin gelmesini hastane önünde bekledi. Ardından tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret etti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.