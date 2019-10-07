Oğlunun borcu tutuklattı
Antalya'da jandarma tarafından yol kontrolünde yakalanan M.K. (60) adlı kadın, oğlunun ödeyemediği 8 bin 300 liralık borcuna kefil olup ödeme taahhütnamesine uymadığı için tutuklandı ve Alanya Cezaevi'ne konuldu
ANKARA'DA oturan M.K., geçen yıl oğlunun ödeyemediği borca kefil olarak ödeme taahhütnamesi imzaladı. Ödeme taahhütnamesine uyulmaması nedeniyle alacaklı tarafından Ankara İcra Ceza Mahkemesi'nde dava açılan M.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen M.K.'ya, yaklaşık 8 bin 300 liralık borcu ödemesi için 10 gün süre verildi ve borcun yine ödenmemesi durumunda 90 gün süreyle tazyik hapis cezası verileceği belirtildi. Oğlunun borcu ödediğini düşünen M.K., geçen cumartesi günü saat 03.00 sıralarında akrabalarını ziyaret amacıyla Antalya'ya gelirken, bindiği otobüs Manavgat ilçesinin Hacıobası mevkiinde müşterek yol kontrol uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde M.K. hakkında yakalama kararı bulunduğundan jandarma tarafından gözaltına alındı.
'OĞLUM ÖDEDİ SANIYORDUM'
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve önceki gün öğleden sonra Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen M.K., savcıya verdiği ifadede oğlunun borcuna kefil olduğunu ve ödeme taahhütnamesi imzaladığını belirtti. Ekonomik sıkıntı nedeniyle borcu ödeyemediklerini aktaran M.K. faizleriyle birlikte yaklaşık 8 bin 300 lira tutarındaki borç için daha önceden polis tarafından gözaltına alındığını ve kendisine süre verildiğini söyledi. Oğlunun kendisine borcu ödeyeceğini söylediğini kaydeden M.K., "Ben bu borcun oğlum tarafından ödendiğini sanıyordum. Bana öyle söylemişti. Çok şaşkınım" dedi. M.K. sorgusunun ardından hakkında verilen 90 günlük tazyik hapsi cezası için tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.
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