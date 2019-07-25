Oğlunu ve karısını kurşuna dizen baba tutuklandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eşi ve oğlunu silahla vurarak öldüren adam tutuklandı

Oğlunu ve karısını kurşuna dizen baba tutuklandı
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OLAY önceki gece Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu (49), cinnet geçirdi. Öfkeli adam, silahını alarak eşi Fatma Aydoğdu'yu (40) 4 el, oğlu Enis Aydoğdu'yu (20) ise 1 el silahla ateş ederek öldürdü. Çiftin diğer iki kızı ise köpek gezdirmeye çıktıkları için şans eseri cinayet anına şahit olmadı. Olay sonrası polis ekiplerine teslim olan zanlı, bugün hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 19:07
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