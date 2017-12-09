Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107921
ALTIN
154.062
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1370
EURO
4.5054
10 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
10 Aralık 2017 Antalya -...
Göz altında oluşan morluklara dikkat!
Göz altında oluşan morluklara dikkat!
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
banner468

Oğlu ve kardeşi boş araziye götürüp infaz etti!

İstanbul'da eşinden boşanarak Van'dan İstanbul'a kaçan 35 yaşındaki Mercan Karaer 17 yaşındaki oğlu ve kardeşi tarafından öldürüldü

Oğlu ve kardeşi boş araziye götürüp infaz etti!

İstanbul'da eşinden boşanarak Van'dan İstanbul'a kaçan 35 yaşındaki Mercan Karaer 17 yaşındaki oğlu ve kardeşi tarafından öldürüldü

09 Aralık 2017 Cumartesi 19:18
Oğlu ve kardeşi boş araziye götürüp infaz etti!
banner404

OLAY, 8 Aralık günü Bahçelievler’de Kocasinan Merkez Mahallesi’nde boş bir arazide meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında, yaralı halde yerde yatan bir kadını görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, başından,kolumdan ve göğsünden yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili İstanbul Emniyeti’ne bağlı Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Araştırmalarda ölen kadının Mercan Karaer olduğu belirlendi. Görgü tanıkları, silah sesi duyduklarını ve kaçan 2 kişiyi gördüklerini anlattı. Ekipler, Mercan Karaer’in eşinden boşanarak Van’dan İstanbul’a geldiğini belirledi. Soruşturma derinleştirildi. Ailesini ve çocuklarını geride bırakarak, İstanbul’da bir temizlik şirketinde çalışmaya başlayan kadının, namus cinayetine kurban gitmiş olabileceği belirlendi.

Mercan Karaer’in katillerinden birisi de öz oğlu Kenan G. çıktı…

KATİLİ OĞLU VE KARDEŞİ ÇIKTI!

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği, olay sonrasında kaçan araçtan şüphelilere ulaştı. Saldırganların,  35 yaşındaki Mercan Karaer’in oğlu Kenan G.(17) ve kardeşi Onur Karaer (21) olduğu anlaşıldı. Her iki şüpheli de gözaltına alındı.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet’e götürülürken, öldürülen kadının, evinden zorla çıkarıldığı ve infaz edilmek üzere boş araziye götürüldüğü anlaşıldı. Polisin.  cinayetin arka yüzünün aydınlatılması ve azmettiricisi olup olmadığının belirlenmesi için de çalışmanın süreceği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Infazİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da bitcoin için ayırdıkları 182 bin dolar gasp edildi
Antalya'da bitcoin için ayırdıkları 182 bin dolar gasp edildi
Trafik magandaları yakalandı!
Trafik magandaları yakalandı!
Çiftlik evinde vahşete 4 tutuklama!
Çiftlik evinde vahşete 4 tutuklama!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim