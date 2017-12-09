Oğlu ve kardeşi boş araziye götürüp infaz etti!

OLAY, 8 Aralık günü Bahçelievler’de Kocasinan Merkez Mahallesi’nde boş bir arazide meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında, yaralı halde yerde yatan bir kadını görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, başından,kolumdan ve göğsünden yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili İstanbul Emniyeti’ne bağlı Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Araştırmalarda ölen kadının Mercan Karaer olduğu belirlendi. Görgü tanıkları, silah sesi duyduklarını ve kaçan 2 kişiyi gördüklerini anlattı. Ekipler, Mercan Karaer’in eşinden boşanarak Van’dan İstanbul’a geldiğini belirledi. Soruşturma derinleştirildi. Ailesini ve çocuklarını geride bırakarak, İstanbul’da bir temizlik şirketinde çalışmaya başlayan kadının, namus cinayetine kurban gitmiş olabileceği belirlendi.

Mercan Karaer’in katillerinden birisi de öz oğlu Kenan G. çıktı…

KATİLİ OĞLU VE KARDEŞİ ÇIKTI!

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği, olay sonrasında kaçan araçtan şüphelilere ulaştı. Saldırganların, 35 yaşındaki Mercan Karaer’in oğlu Kenan G.(17) ve kardeşi Onur Karaer (21) olduğu anlaşıldı. Her iki şüpheli de gözaltına alındı.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet’e götürülürken, öldürülen kadının, evinden zorla çıkarıldığı ve infaz edilmek üzere boş araziye götürüldüğü anlaşıldı. Polisin. cinayetin arka yüzünün aydınlatılması ve azmettiricisi olup olmadığının belirlenmesi için de çalışmanın süreceği öğrenildi.