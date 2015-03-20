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Öfkeli koca eşini 6 yerinden vurdu!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı eşi tarafından 6 yerinden tabancayla vuran kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Öfkeli koca eşini 6 yerinden vurdu!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı eşi tarafından 6 yerinden tabancayla vuran kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

20 Mart 2015 Cuma 01:43
Öfkeli koca eşini 6 yerinden vurdu!
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Alınan bilgiye göre İzmit Topçular Mahallesi Hilal Sokak adresinde ikamet eden Ömer E., akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı i Yeliz E. (38) ile tartıştı. Tartışmanın ardından evi terk eden Ömer E., yaklaşık 3 saat sonra yeniden eve geldi. Kapıyı açan eşine silahı doğrultan Ömer E. eşine kurşun yağdırdı. Eşini elinde silahla kapıda görünce kaçmak isteyen Yeliz E.’nin 4 kurşun sırtına, 2 kurşun ise kalçasına isabet etti. Yeliz E. kanlar içinde yerde kalırken Ömer E. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yeliz E., ambulansa alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yeliz E.'nin yakınları da hastane önüne gelerek beklemeye başladı. Eşi tarafından vurulan Yeliz E. burada ameliyata alınırken sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Öte yandan Yeliz E.'nin daha önce eşinden şiddet gördüğü için koruma kararı almak için polise başvuruda bulunduğu belirtildi. Eşini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Ömer E.'nin ise daha önce çete kapsamında gözaltına alındığı ve bir müddet cezaevinde kaldığı öğrenildi. Polis ekipleri eşini yaraladıktan sonra kayıplara karışan Ömer E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Son Güncelleme: 20.03.2015 00:44
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