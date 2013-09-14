Öfkeli eş dehşeti: 2 ölü

MUĞLA’da, 37 yaşındaki Lütfü Sefa Berberoğlu, başkasına ait otomobilde gördüğü ayrı yaşadığı eşi, 26 yaşındaki Sedef Berberoğlu ile 18 yaşındaki Abdullah Tekin’i pompalı tüfekle öldürdü. Otomobildeki, sevgilisi olduğu öne sürülen 31 yaşındaki Okan Duran kaçarak kurtuldu. Berberoğlu, polise teslim oldu.





Çalıştığı gıda ürünleri pazarlaması işinden bir süre önce çıkartılan 1 çocuk babası Lütfü Sefa Berberoğlu, para sıkıntısı çekince eşi Sedef Berberoğlu ile ayrıldı. Lütfü Sefa Berberoğlu, dün saat 23.30 sıralarında otomobiliyle geçerken, ayrıldığı eşini Muğla-Marmaris Karayolu Sakartepe Mevkisi’ndeki seyir terasında 48 NR 960 plakalı otomobilde, Okan Duran ve Abdullah Tekin ile gördü. Bunun üzerine otomobilini park eden Muğla Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Üyesi Lütfü Sefa Berberoğlu’nun elinde pompalı tüfekle geldiğini gören otomobildekilerden kadın ile bir restoranda garson Okan Duran, yol kenarındaki korkuluklardan atlayarak kaçtı. Lütfü Sefa Berberoğlu, önce otomobile ardından da içindeki ayrı yaşadığı muhasebeci eşi ve yanındaki Tekin’e peşpeşe 7 el ateş etti. Berberoğlu ve Tekin, başları ve vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla olay yerinde öldü. Berberoğlu ve Tekin’in cesetleri jandarme ve savcının olay yerindeki incemeleri ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken acı haber alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

Saldırı sırasında kaçarak kurtulan Okan Duran ise, jandarma ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere Akyaka Jandarma Karakoluna götürüldü.

Olayın ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne giden Lütfü Sefa Berberoğlu, suç aleti tüfekle teslim oldu.