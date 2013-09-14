Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Öfkeli eş dehşeti: 2 ölü

37 yaşındaki Lütfü Sefa Berberoğlu, başkasına ait otomobilde gördüğü ayrı yaşadığı eşi, 26 yaşındaki Sedef Berberoğlu ile 18 yaşındaki Abdullah Tekin’i pompalı tüfekle öldürdü

Öfkeli eş dehşeti: 2 ölü

37 yaşındaki Lütfü Sefa Berberoğlu, başkasına ait otomobilde gördüğü ayrı yaşadığı eşi, 26 yaşındaki Sedef Berberoğlu ile 18 yaşındaki Abdullah Tekin’i pompalı tüfekle öldürdü

14 Eylül 2013 Cumartesi 12:23
Öfkeli eş dehşeti: 2 ölü
banner404

   MUĞLA’da, 37 yaşındaki Lütfü Sefa Berberoğlu, başkasına ait otomobilde gördüğü ayrı yaşadığı eşi, 26 yaşındaki Sedef Berberoğlu ile 18 yaşındaki Abdullah Tekin’i pompalı tüfekle öldürdü. Otomobildeki, sevgilisi olduğu öne sürülen 31 yaşındaki Okan Duran kaçarak kurtuldu. Berberoğlu, polise teslim oldu.

Çalıştığı gıda ürünleri pazarlaması işinden bir süre önce çıkartılan 1 çocuk babası Lütfü Sefa Berberoğlu, para sıkıntısı çekince eşi Sedef Berberoğlu ile ayrıldı. Lütfü Sefa Berberoğlu, dün saat 23.30 sıralarında otomobiliyle geçerken, ayrıldığı eşini Muğla-Marmaris Karayolu Sakartepe Mevkisi’ndeki seyir terasında 48 NR 960 plakalı otomobilde, Okan Duran ve Abdullah Tekin ile gördü. Bunun üzerine otomobilini park eden Muğla Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Üyesi Lütfü Sefa Berberoğlu’nun elinde pompalı tüfekle geldiğini gören otomobildekilerden kadın ile bir restoranda garson Okan Duran, yol kenarındaki korkuluklardan atlayarak kaçtı. Lütfü Sefa Berberoğlu, önce otomobile ardından da içindeki ayrı yaşadığı muhasebeci eşi ve yanındaki Tekin’e peşpeşe 7 el ateş etti. Berberoğlu ve Tekin, başları ve vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla olay yerinde öldü. Berberoğlu ve Tekin’in cesetleri jandarme ve savcının olay yerindeki incemeleri ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken acı haber alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. 

Saldırı sırasında kaçarak kurtulan Okan Duran ise, jandarma ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere Akyaka Jandarma Karakoluna götürüldü.

Olayın ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne giden Lütfü Sefa Berberoğlu, suç aleti tüfekle teslim oldu.

Doğan Haber Ajansı

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 14.09.2013 12:27
Anahtar Kelimeler:
öfkeli EşDehşet SaçtıSefa BERBEROĞLUPompalı Tüfek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim