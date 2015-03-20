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Öfkeli aile okulu savaş alanına çevirdi

Mersin'de çocukları M.A.'nın dövüldüğü iddiasıyla okulu basan aile ortalığı savaş alanına çevirdi

Öfkeli aile okulu savaş alanına çevirdi

Mersin'de çocukları M.A.'nın dövüldüğü iddiasıyla okulu basan aile ortalığı savaş alanına çevirdi

20 Mart 2015 Cuma 17:43
Öfkeli aile okulu savaş alanına çevirdi
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MERSİN'DE çocukları M.A.'nın dövüldüğü iddiasıyla okulu basan yakınları, öğretmenler odasını dağıttı, koridordaki sandalyeleri masalar sağa sola atıp ortalığı savaş alanına çevirdi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, 18 Mart'ta merkez Akdeniz İlçesi Ersoy Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, dersi boş olan öğretmen M.A.A., öğretmenleri olmayan 6'ıncı sınıfa görevlendirdi. Derse giren öğretmen M.A.A., sürekli gürültü yapan öğrenci M.A.'yı uyardı. Bunun üzerine öğrenci, öğretmene küfür etti. Öğretmen de öğrenciyi müdür yardımcısının odasına götürdü. Ancak müdür yardımcısının odasında olmaması nedeniyle bekleyen öğrenci, buradan da kaçtı. Evine giden öğrenci, ailesine öğretmenin kendisini tartakladığını ileri sürdü. Öğrencinin yakınları, okulu basıp öğrencilerin derste olmasına rağmen sınıflara girip öğretmen M.A.A.'yı aradı. Ardından da öğretmenler odasına girdiler. Odadaki masaları sandalyeleri havaya fırlatan öfkeli kalabalık, pencere camlarını da kırdı. Koridordaki masa ve sandalyeleri de sağa sola atan öfkeli kalabalık okulu savaş alanına çevirdi. Okulun güvenlik kamerasına da kaydedilen olayda öğretmenleri tehdit eden veliler, olay yerine gelen polisin müdahalesiyle sakinleştirildi. Veliler okuldan uzaklaştırılırken olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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Son Güncelleme: 20.03.2015 16:44
Anahtar Kelimeler:
MersinOkulSavaşDövüldü
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