Ocakta unutulan tencere Manavgat'ta itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

OLAY, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4079. Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın ikinci katında yangın olduğu yönünde vatandaşlardan gelen ihbar Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimini alarma geçirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, penceresinden duman çıkan daireye girmek ve müdahalede bulunmak için hazırlık yaptığı sırada evin balkonuna çıkan bir kadın, evde yangın olmadığını, dumanın sebebinin ocakta unuttuğu yemek tenceresi olduğunu belirtti. Emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

