Ocakta unutulan tencere Manavgat'ta itfaiye ekiplerini alarma geçirdi
Manavgat'ta bir apartmanın ikinci atından dumanlar yükseldiği ihbarı itfaiyeyi alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, dumanların sebebinin ocakta unutulan ve yanmaya başlayan yemek tenceresi olduğunu belirledi.
ASAYİŞ 05.11.2019, 12:23
OLAY, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4079. Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın ikinci katında yangın olduğu yönünde vatandaşlardan gelen ihbar Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimini alarma geçirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, penceresinden duman çıkan daireye girmek ve müdahalede bulunmak için hazırlık yaptığı sırada evin balkonuna çıkan bir kadın, evde yangın olmadığını, dumanın sebebinin ocakta unuttuğu yemek tenceresi olduğunu belirtti. Emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.
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