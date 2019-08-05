Oba'da feci kaza: 1 yaralı

EDİNİLEN ilk bilgilere göre, Oba Mahallesi mezarlık karşısında motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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