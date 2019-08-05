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Oba'da feci kaza: 1 yaralı

Alanya'da meydana gelen feci kazada motosiklet ile kamyonet çarpıştı

ASAYİŞ 05.08.2019, 19:23 05.08.2019, 19:38 Enes Subaşı
Oba'da feci kaza: 1 yaralı
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EDİNİLEN ilk bilgilere göre, Oba Mahallesi mezarlık karşısında motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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