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O vahşette sıcak gelişme

Kırşehir'in Akpınar ilçesi Durmuşlu köyünde 'yanmış ve parçalanmış' halde bulunan erkek cesedi ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba serbest bırakıldıktan sonra savcılık talimatıyla tutuklandı.

O vahşette sıcak gelişme

Kırşehir'in Akpınar ilçesi Durmuşlu köyünde 'yanmış ve parçalanmış' halde bulunan erkek cesedi ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba serbest bırakıldıktan sonra savcılık talimatıyla tutuklandı.

11 Mart 2015 Çarşamba 12:46
O vahşette sıcak gelişme
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EDİNİLEN bilgiye göre, yanmış ve parçalanmış halde bulunan D.Ö.'nün cesedinin ardından inceleme yapılmak üzere baba O.Ö.'nün otomobiline el konulmuş, jandarma ekipleri tarafından baba O.Ö. gözaltına alınmıştı. İfadesinde 'Ben bir şey yapmadım' dediği öğrenilen baba O.Ö., çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'makul şüphe' olmaması gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Jandarma ekipleri ve polis ekiplerinin yaptığı ortak çalışmalar sonrasında baba O.Ö.'nün otomobilinden çıkan mermi çekirdekleri, hayatını kaybeden D.Ö.'nün telefon kayıtları nedeniyle yeniden gözaltına alındığı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildiği öğrenildi. Akpınar ilçesi Durmuşlu köyünde D.Ö.'nün cesedi yanmış ve parçalanmış halde bulunmuştu.
 


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Son Güncelleme: 11.03.2015 11:46
Anahtar Kelimeler:
KırşehirYanmış CesetO.ö.D.ö.
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