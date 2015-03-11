O vahşette sıcak gelişme

EDİNİLEN bilgiye göre, yanmış ve parçalanmış halde bulunan D.Ö.'nün cesedinin ardından inceleme yapılmak üzere baba O.Ö.'nün otomobiline el konulmuş, jandarma ekipleri tarafından baba O.Ö. gözaltına alınmıştı. İfadesinde 'Ben bir şey yapmadım' dediği öğrenilen baba O.Ö., çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'makul şüphe' olmaması gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Jandarma ekipleri ve polis ekiplerinin yaptığı ortak çalışmalar sonrasında baba O.Ö.'nün otomobilinden çıkan mermi çekirdekleri, hayatını kaybeden D.Ö.'nün telefon kayıtları nedeniyle yeniden gözaltına alındığı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildiği öğrenildi. Akpınar ilçesi Durmuşlu köyünde D.Ö.'nün cesedi yanmış ve parçalanmış halde bulunmuştu.