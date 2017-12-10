O teknisyene tahliye

DOĞAN, cep telefonuna ByLock yüklediği gerekçesiyle 22 Kasım’da 2016’da çıkarılan 677 sayılı KHK ile ihraç edilmiş, 20 Kasım 2017’de ise tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilmişti. Doğan, ByLock suçlaması için “Programı hiç yüklemedim. Başka programlar vasıtasıyla yönlendirilmiş olduğunu düşünüyorum. ByLock içeriklerinin ve kullanıcı adının bana ait olduğu tespit edilirse her türlü cezaya razıyım” demişti.