O hırsız Alanya'da yakayı ele verdi

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, değişik tarihlerde Yukarıhisar, Kasaplar, Bahçelievler ve Aşağı Pazarcı mahallelerinde 5 ayrı hırsızlık olaylarından H.D.'nin şüpheli olduğunu tespit etti. Şüpheli H.D. Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde yakalandı. H.D.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen ve hırsızlık malı olduğu değerlendirilen 2 adet 3'lü orta sehpa, 3 dizüstü bilgisayar, 2 gözlük sahiplerine teslim edildi. Şüpheli hakkında yapılan GBT sorgusunda Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 ayrı aranma kaydının bulunduğunun anlaşılması üzerine Konaklı Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. H.D. işlemlerinin ardından tutuklandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.