O hırsız Alanya'da yakayı ele verdi

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, değişik tarihlerde Yukarıhisar, Kasaplar, Bahçelievler ve Aşağı Pazarcı mahallelerinde 5 ayrı hırsızlık olaylarından H.D.'nin şüpheli olduğunu tespit etti. Şüpheli H.D. Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde yakalandı. H.D.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen ve hırsızlık malı olduğu değerlendirilen 2 adet 3'lü orta sehpa, 3 dizüstü bilgisayar, 2 gözlük sahiplerine teslim edildi. Şüpheli hakkında yapılan GBT sorgusunda Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 ayrı aranma kaydının bulunduğunun anlaşılması üzerine Konaklı Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. H.D. işlemlerinin ardından tutuklandı.