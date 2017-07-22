O gaspçılar yakalandı! Polis çalınan paranın peşinde...

İSTANBUL Vatan Caddesi’nde geçtiğimiz Ramazan Bayramında bir kurye minibüsünün önünü keserek, aracın sürücüsünü silahla etkisiz hale hale getirdikten sonra camlarını kırıp içerisine girdkleri minibüsten kontak anahtarını ve bir çanta içerisinde bulunan 2 milyon 65 bin lira tutarında( 700 bin dolar ve 70 bin Euro') parayı alarak alarak kaçan 4 kişilik soygun çetesi İstanbul polisinin ısrarlı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen çeteden 4 kişilik çeteden 2 si tutuklanırken, polisin çalınan para ve diğer soyguncular üzerindeki çalışması devam ediyor.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın ikinci günü meydana gelen olayda, Bayrampaşa'da dış ticaret işi yapan bir firmaya ait 700 bin dolar ve 70 bin Euro'luk parayı Fatih Aksaray'da, parayı Polonya'dan getiren TIR sürücüsünden alan firma yetkilileri, iş yerine ait minibüsle Bayrampaşa’ya doğru yola çıktı. Araç Vatan caddesi çıkışı Kocatepe yol ayrımına geldiğinde, beyaz bir otomobil ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletli şahıslar minibüsün önünü kesti. Otomobildekiler silah çekerken, motosikletli gaspçılar, camını kırdıkları minibüsün içerisinde bulunan para dolu çanta ile aracın kontak anahtarını alarak kaçıp izlerini kaybettirdi.

ARKADAN GELEN MİNİBÜS SOYGUNU SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEMİŞ

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yaptıkları kamera incelemelerinde soyguna katılan araç ve motorsikletin plaka takibinden kimliklerini belirlediği Yüksel A. (37) ve 25 yaşındaki Emrullah Ö.’nün de aralarında bulunduğu çetenin soygunu gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda soyguna yardım ve yataklık eden Emir Ö. ve Deniz Ş. isimli şahıslarıda belirleyen polis, çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İstanbul değişik ilçelerinde düzenlenen operasyonda kimliği belirlenen 4 şüpheliyi de de yakalayıp gözaltına alan polisin, gözaltına alıp sorguya aldığı Yüksel A. , Emrullah Ö. ve Deniz Ş.’nin daha önceden de suç kayıtlarının olduğu öğrenilirken, adliyeye sevk edilen Yüksel A. ve Emrullah Ö. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gözaltına alınıp tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalarla soyguna katıldığı ve parayı alıp kaçtığı belirlenen diğer 2 soyguncunun yakalanması için polisin çalışmaalrı devam ediyor..