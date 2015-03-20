Nişanlısını öldürüp sonra...

OLAY, Güngören Mercan Sokak’ta bulunan bir apartmanın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Duran apartmanın girişinde nişanlısı Susen Terzi’yi annesinin yanında kurşun yağmuruna tuttu. Duran, daha sonra elindeki silahla intihar etti. Olaya tanık olan anne sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın ve zanlının öldüğünü belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 20.03.2015 11:02