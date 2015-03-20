Nişanlısını öldürüp sonra...

OLAY, Güngören Mercan Sokak’ta bulunan bir apartmanın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Duran apartmanın girişinde nişanlısı Susen Terzi’yi annesinin yanında kurşun yağmuruna tuttu. Duran, daha sonra elindeki silahla intihar etti. Olaya tanık olan anne sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın ve zanlının öldüğünü belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.