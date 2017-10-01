Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.793
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7579
EURO
4.2018
Teröre karşı yapay zeka geliyor! Adı: ASTARUS
Teröre karşı yapay zeka geliyor!...
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük Burç Yorumu
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük...
1 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
1 Ekim l 2017 Alanya...
banner468

Nişanda alkol krizi! Olayı duyan mahalleli, grubu linç etmek istedi

Aydın'da nişan için geldikleri mekanda alkol almalarına karşı çıkan işletmeci ve çalışanları darp eden 16 kişi gözaltına alındı. İşletmecinin darbedildiğini öğrenen vatandaşlar, şüphelileri linç etmek istedi

Nişanda alkol krizi! Olayı duyan mahalleli, grubu linç etmek istedi

Aydın'da nişan için geldikleri mekanda alkol almalarına karşı çıkan işletmeci ve çalışanları darp eden 16 kişi gözaltına alındı. İşletmecinin darbedildiğini öğrenen vatandaşlar, şüphelileri linç etmek istedi

01 Ekim 2017 Pazar 09:37
Nişanda alkol krizi! Olayı duyan mahalleli, grubu linç etmek istedi
banner404

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde, damat adayına yakın oldukları belirtilen bir grup, nişan töreni için geldikleri mekanda alkol almalarına karşı çıkan işletmeci ve çalışanları darp etti. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

BİR GRUP ALKOL ALMAK İSTEYİNCE KAVGA ÇIKTI

İddiaya göre,  İstanbul'dan  Nazilli Belediyesi Nikah Salonu'ndaki nişan merasimine gelen ve damat adayına yakın oldukları belirtilen bir grup, burada alkol almak istedi.

Görevliler tarafından uyarılan bu kişiler, kantine geçerek burada alkol almaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine işletmeci  Kenan Topçu grubu salonda alkol almamaları konusunda uyarmak isterken tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda grup, Topçu ve bazı çalışanları darp etti.
ŞÜPHELİLERİ LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Polis, kavgaya karışan 16 kişiyi gözaltına aldı ancak işletmecinin darbedildiğini öğrenen vatandaşlar  Nazilli Belediye Meydanı önünde toplanarak şüphelileri linç etmek istedi. Bunun üzerine bölgeye takviye olarak çevik kuvvet ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi.

Polis, zanlıları linç etmek isteyen vatandaşlara dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı sıkılarak müdahale edildi. Müdahale sırasında hafif yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince  Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KAYMAKAM OLAY YERİNE GELEREK BİLGİ ALDI

16 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin götürülmesinin ardından meydandaki kalabalık dağıldı.

Sultanhisar Kaymakamı  Turgay Hakan Bilgin ve  Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 01.10.2017 09:40
Anahtar Kelimeler:
AydınNİŞANDA KAVGA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şemsiye satıcıları tekme tokat birbirine girdi, vatandaş zor ayırdı
Şemsiye satıcıları tekme tokat birbirine girdi, vatandaş zor ayırdı
Bin 700 polis sokağa indi, bulunan silahlar şoke etti
Bin 700 polis sokağa indi, bulunan silahlar şoke etti
17 yaşındaki genç, çakmak gazından hayatını kaybetti
17 yaşındaki genç, çakmak gazından hayatını kaybetti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim