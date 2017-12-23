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Nikahsız eşini bıçaklayarak öldürdü

Adana'da resmi nikahsız eşi Soner Uçku ile yaşayan Gamze İlhan, tartışma sonrası bıçaklanarak öldürüldü

Nikahsız eşini bıçaklayarak öldürdü

Adana'da resmi nikahsız eşi Soner Uçku ile yaşayan Gamze İlhan, tartışma sonrası bıçaklanarak öldürüldü

23 Aralık 2017 Cumartesi 22:38
Nikahsız eşini bıçaklayarak öldürdü
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ADANA'DA nikahsız eşini bıçaklayarak öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Bir çocukları olan  Soner Uçku ve  Gamze İlhan çifti,  henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Uçku, yatak odasındaki Gamze İlhan'ı çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra evden kaçtı.

Kanlar içinde yığılan kadın evde bulunan yakınları tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirtilen genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gamze İlhan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Soner Uçku'yu yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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