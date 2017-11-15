Nefes kesen kovalamaca! Polisin açtığı ateşle hayatını kaybetti

ANKARA'DA polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu vurularak etkisiz hale getirildi.
POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI
Polis ekipleri, Çankaya ilçesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Ekipler, sürücünün uyarılara aldırış etmemesi üzerine Koza Sokağı'nda aracı takip etmeye başladı.
Uzun süreli takibe rağmen kaçmaya devam eden şüphelinin otomobiline polis tarafından Sivrihisar Caddesi'nde silahla ateş edildi. Bu sırada Yavuzevler Sokağı'na giren aracın önünü kesmeye çalışan ekipler, yeniden ateş ederek sürücüyü etkisiz hale getirdi. Kontrolden çıkan otomobil ise park halindeki araçlara çarparak durabildi.
UYUŞTURUCU SATICISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Aracın çevresinde güvenlik kordonu oluşturan ekipler, söz konusu sürücünün uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen S.B. olduğunu belirledi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, S.B'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.
SOKAKTAKİ BOŞ KOVANLARI TOPLADILAR
Olay yeri inceleme ekipleri, ceset ve araçta inceleme yaparak sokaktaki boş kovanları topladı. Mermi izleri bulunan otomobil, narkotik dedektör köpeğiyle de arandı.
S.B'nin cesedi, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
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