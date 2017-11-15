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Nefes kesen kovalamaca! Polisin açtığı ateşle hayatını kaybetti

Ankara'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücünün, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlendi

Nefes kesen kovalamaca! Polisin açtığı ateşle hayatını kaybetti

Ankara'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücünün, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlendi

15 Kasım 2017 Çarşamba 09:43
Nefes kesen kovalamaca! Polisin açtığı ateşle hayatını kaybetti
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ANKARA'DA polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu vurularak etkisiz hale getirildi.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI

Polis ekipleri,  Çankaya ilçesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Ekipler, sürücünün uyarılara aldırış etmemesi üzerine  Koza Sokağı'nda aracı takip etmeye başladı.

Uzun süreli takibe rağmen kaçmaya devam eden şüphelinin otomobiline polis tarafından  Sivrihisar Caddesi'nde silahla ateş edildi. Bu sırada Yavuzevler Sokağı'na giren aracın önünü kesmeye çalışan ekipler, yeniden ateş ederek sürücüyü etkisiz hale getirdi. Kontrolden çıkan otomobil ise park halindeki araçlara çarparak durabildi.

UYUŞTURUCU SATICISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Aracın çevresinde güvenlik kordonu oluşturan ekipler, söz konusu sürücünün uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen S.B. olduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, S.B'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

SOKAKTAKİ BOŞ KOVANLARI TOPLADILAR

Olay yeri inceleme ekipleri, ceset ve araçta inceleme yaparak sokaktaki boş kovanları topladı. Mermi izleri bulunan otomobil, narkotik dedektör köpeğiyle de arandı.

S.B'nin cesedi, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

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SivrihisarKozaÇankayaAnkara3. Sayfa
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