 Alanya'da FETÖ'den yakalanan öğretmene ikinci şok

Haber: Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte bağlı olduğu iddia edilen ve örgüte bağlı eğitim kurumunda görev yaparken sonra ihraç edilen öğretmen hakkında göz altı kararı verildi. Bunun üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği (TEM) ekipleri, FETÖ şüphelisi M.Ç'yi adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Ancak daha sonra İnfaz Savcılığı'nca 'nafaka hükümlerine uymamaktan' kesinleşmiş 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edilen M.Ç tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.