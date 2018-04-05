 Alanya'da Bylock'çu 2 abla yakalandı

Mehmet AL ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak ve Bylock kullandığı tespit edilen 2 kadın ablalar B. N.Ö., ve Z. T., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. TEM Büro Amirliği'nde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen B.N.Ö.,ve Z.T., Nöbetçi Mahkemece Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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