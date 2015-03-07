Namus meselesi diyerek karısını öldürdü

EDİNİLEN bilgilere göre, Hayriye Mahallesi’nde yaşayan Ceylan K. (35) adlı kadın 2 çocuğunu almak üzere okula giderken silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Ceylan K. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Olayda silahlı saldırgan kayıplara karışırken, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ardından Şanlıurfa’ya sevk edilen Ceylan K. yolda hayatını kaybetti.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan Siverek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerini dinledi. Polis ekipleri saldırganın, iki çocuk annesi kadının katil zanlısının eşi Ahmet K. olduğu belirledi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışmalar sonucunda zanlıyı gözaltına alındı. Zanlı, sorgulanmak Siverek Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olaya karıştığı iddia edilen Sezer, Nevzat, Tahsin ve Polat K'yi da gözaltına alındı.