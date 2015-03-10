Mutfak tüpü bomba gibi patladı

PATLAMA sabah saat 05:30 sıralarında Lise Caddesi Güler Sokaktaki bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaattin Erol (35) isimli vatandaş sabah iş yerini açıp içeri girdiğinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama ile çıkan yangında elbiseleri tutuşan Erol, kendisini güçlükle dışarı attı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla elbiseleri çıkartılarak alevler söndürülen Erol yaralandı. Yaralı Yozgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın şiddetiyle iş yerinin camları kılırken, cam kırıkları metrelerce etrafa saçıldı. Patlamanın ardından olay erine gelen emniyet ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu ve patlamanın mutfak tüpünden kaynaklandığını belirledi.

Olayı gören bir vatandaş, büyük bir patlama sesini duyduğunu ve olay yerine geldiğinde, iş yeri sahibinin yanarak dışarı çıktığını gördüğünü belirterek, “İş yeri sahibinin üzerini çıkartıp alevleri söndürdük ve hastaneye kaldırdık. Durumu iyi” dedi.