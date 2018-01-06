Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 7 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 6 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 6 Ocak 2018 Cumartesi
6 Ocak Günlük Burç Yorumu
Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?
Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?

Müteahhitle anlaşan komşularına kızdı, katliam yaptı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, ikamet ettiği apartmanın yıkılmasını istemeyen adam, komşularının anlaştığı müteahhit bürosunu bastı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Şahsın, saldırıyı gerçekleştirmeden önce de bir kişiyi öldürüp kanala attığı öğrenildi

Müteahhitle anlaşan komşularına kızdı, katliam yaptı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, ikamet ettiği apartmanın yıkılmasını istemeyen adam, komşularının anlaştığı müteahhit bürosunu bastı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Şahsın, saldırıyı gerçekleştirmeden önce de bir kişiyi öldürüp kanala attığı öğrenildi

06 Ocak 2018 Cumartesi 19:37
Müteahhitle anlaşan komşularına kızdı, katliam yaptı
banner404

KONYA'NIN  Ereğli ilçesinde, ikamet ettiği apartmanın yıkılmasını istemeyen adam, komşularının anlaştığı müteahhit bürosunu bastı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Şahsın, saldırıyı gerçekleştirmeden önce de bir kişiyi öldürüp kanala attığı öğrenildi. Olay, Hacı Mütahir Mahallesi Çavuşlu Sokakta bulunan Aygın Apartmanında bulunan bir müteahhit bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanda oturan Cem K., binalarının yıkılıp yeniden yapılması için müteahhit A.S. ile anlaşan komşularının da bulunduğu büroya gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan İbrahim Gök (38), İsmail Kurtsal (53) ve Şaban Kurtsal (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Müslüm Gök (48) ise, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan ambulansla Konya’ya sevk edildi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak iş yerinde inceleme yaptı. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Cem K. polise giderek teslim oldu. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. KATLİAMDAN ÖNCE 1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KANALA ATMIŞ Polis tarafından sorgulanan cinayet zanlısı Cem K.’nın müteahhit bürosuna gerçekleştirdiği saldırıdan önce de ilçeye bağlı Akhüyük Mahallesinde Savaş Kaynak isimli şahsı da öldürüp kanala attığını itiraf etti. Cinayet zanlısının itirafı doğrultusunda araştırma yapan polis ekipleri, belirtilen kanalda Savaş Kaynak’a ait cesede ulaştı. Zanlı Cem K.’nin evinin yıkılmasını istemediği, müteahhit ile anlaşan komşularına kızdığı için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin Savaş Kaynak’ın cesedinin bulunduğu kanaldaki incelemeleri sürüyor. (Özcan Saraç/İHA)

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MüteahhitKatliam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokat attı diye öldürmüş
Tokat attı diye öldürmüş
AK Partili Başkan kendisini kaçırmak isteyenleri böyle kandırdı
AK Partili Başkan kendisini kaçırmak isteyenleri böyle kandırdı
Son dakika: Karısını ve karısının sevgilisini öldürdü!
Son dakika: Karısını ve karısının sevgilisini öldürdü!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim