Müjdeli haber geldi! Alanya'daki kayıp üniversiteli kız bulundu
Alanya'da kayıp olarak aranan Üniversiteli kız öğrenci bugün jandarma devriye ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde bulundu. Üniversiteli kız jandarmada alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
ASAYİŞ 05.12.2019, 11:47 05.12.2019, 16:06
Mehmet AL
ALANYA'DA yurtta kalan ve ALKÜ'de öğrenim gören 18 yaşındaki kız öğrenci Rabia Gökoluk'un ailesi önceki gün kızlarının 3 gündür kayıp olduğunu söyleyerek Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunmuştu. Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri bu gün öğle saatlerinde Kestel Mahallesi'nde rutin olarak yaptıkları kimlik kontrolünde kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Rabia Gökoluk buldu. Devriye ekiplerince ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakoluna götürülen üniversite öğrencisi Gökoluk, kaldığı yurttan ayrılarak 3 gün için arkadaşlarının yanında kaldığını söyledikten sonra serbest bırakıldı.
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