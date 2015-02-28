Muğla Cezaevi’nde şiddet ve taciz gören çocuk o anları anlattı

M.U, koğuşta kendilerinden büyük mahkumların çamaşırlarını yıkayıp hizmet ettiklerini ve koğuşta kalan büyük çocukların geceleri uyumamaları için ayaklarını yaktıklarını söyledi. Şiddet ve taciz mağduru çocuk, gece yatarken bir mahkumun ayaklarını okşayarak tacizde bulunduğunu da anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Nurettin Demir tarafından gündeme getirilen Muğla Kapalı E tipi cezaevi sübyan koğuşundaki çocuk tutukların şiddet ve tacize maruz kaldığı iddiaları ortalığı karıştırdı.





UYUTMAMAK İÇİN AYAKLARINI YAKMIŞLAR





Şiddet gören 4 çocuktan biri, olan 14 yaşındaki Marmarisli M.U ve babası H.U , yaşadıklarını İHA’ya anlattı. 3 arkadaşı ile bir bardan 15 dolar para çaldıkları için 2014 Aralık ayında cezaevine giren M.U, 53 gün boyunca tutulduğu sübyan koğuşunda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Koğuşta bizden yaşça büyük Ramazan ve Malik isimli 2 mahkum vardı. Küçük mahkumları sürekli dövüyorlardı. Gece uyutmamak için ayaklarımızı çakmakla yakıyorlardı. Çamaşırlarını bize yıkatıp koğuş temizliğini bize yaptırıyorlardı. Ben cezaevine girdiğimde ilk Malik vardı koğuşta.Bir gün çamaşırını yıkamadığım için beni dövmeye başladı. Daha sonra koğuşa Ramazan geldi. Bunlar Malik ile Bodrum’dan arkadaşmış. İkisi de beni dövüyordu. Bende gardiyana söyledim. Gardiyan beni 2 saat boyunca başka bir koğuşa götürdü daha sonra geri getirdi. Benimle birlikte cezaevine giren Emre ve Deniz’de onlardan dayak yedi. Bir gece koğuşta yatarken Ramazan geldi, bacaklarımı okşadı, bağırarak kapıya koştum ve gardiyandan yardım istedim.Beni tekrar başka bir koğuşa götürdüler tekrar 2 saat sonra da geri getirdiler. Cezaevinde olduğum için okula gidemedim. Öğrenimime devam etmek istiyorum”.





BABA H.U: “PARAM OLMADIĞI İÇİN ÇOCUĞUMA BAKAMIYORUM”



