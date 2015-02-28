Muğla Cezaevi’nde şiddet ve taciz gören çocuk o anları anlattı

28 Şubat 2015 Cumartesi 14:42
M.U, koğuşta kendilerinden büyük mahkumların çamaşırlarını yıkayıp hizmet ettiklerini ve koğuşta kalan büyük çocukların geceleri uyumamaları için ayaklarını yaktıklarını söyledi. Şiddet ve taciz mağduru çocuk, gece yatarken bir mahkumun ayaklarını okşayarak tacizde bulunduğunu da anlattı.Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Nurettin Demir tarafından gündeme getirilen Muğla Kapalı E tipi cezaevi sübyan koğuşundaki çocuk tutukların şiddet ve tacize maruz kaldığı iddiaları ortalığı karıştırdı.
UYUTMAMAK İÇİN AYAKLARINI YAKMIŞLAR
Şiddet gören 4 çocuktan biri, olan 14 yaşındaki Marmarisli M.U ve babası H.U , yaşadıklarını İHA’ya anlattı. 3 arkadaşı ile bir bardan 15 dolar para çaldıkları için 2014 Aralık ayında cezaevine giren M.U, 53 gün boyunca tutulduğu sübyan koğuşunda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Koğuşta bizden yaşça büyük Ramazan ve Malik isimli 2 mahkum vardı. Küçük mahkumları sürekli dövüyorlardı. Gece uyutmamak için ayaklarımızı çakmakla yakıyorlardı. Çamaşırlarını bize yıkatıp koğuş temizliğini bize yaptırıyorlardı. Ben cezaevine girdiğimde ilk Malik vardı koğuşta.Bir gün çamaşırını yıkamadığım için beni dövmeye başladı. Daha sonra koğuşa Ramazan geldi. Bunlar Malik ile Bodrum’dan arkadaşmış. İkisi de beni dövüyordu. Bende gardiyana söyledim. Gardiyan beni 2 saat boyunca başka bir koğuşa götürdü daha sonra geri getirdi. Benimle birlikte cezaevine giren Emre ve Deniz’de onlardan dayak yedi. Bir gece koğuşta yatarken Ramazan geldi, bacaklarımı okşadı, bağırarak kapıya koştum ve gardiyandan yardım istedim.Beni tekrar başka bir koğuşa götürdüler tekrar 2 saat sonra da geri getirdiler. Cezaevinde olduğum için okula gidemedim. Öğrenimime devam etmek istiyorum”.
BABA H.U: “PARAM OLMADIĞI İÇİN ÇOCUĞUMA BAKAMIYORUM”
Cezaevinde şiddet ve tacize uğrayan M.U’nun babası H.U(41) ise oğlunun psikolojisinin çok bozuk olduğunu işsiz olduğu için tedavi ettiremediğini dile getirip yetkililerden yardım istedi. H.U oğlunun cezaevinden çıkıktan sonraki durumunu şöyle anlattı: “Oğlumun başına gelenleri ilk mahkemede gördüm.Duruşmada hakim oğluma ‘senin gözün ne oldu? diye sordu.Oğlumda büyük çocuklar dövdü diye cevap verdi. Mahkeme tahliye kararı verdi. bende çocuğumu almak için cezaevine gittim. Çocuğu teslim aldığımda fiziken ve ruhen bitmiş durumdaydı. Orada bulunan asker ve gardiyanlara çocuğa ne olduğunu sordum; onlar da düştüğünü söyledi. Doktor raporunun bulunmadığını ve hastaneye gitmem gerektiğini belirtiler. Gardiyanlar bana ; zamanında çocuklarınıza sahip çıkmıyorsunuz ondan sonrada gelip bize hesap soruyorsunuz dedi. Cezaevi yetkilileri ile görüştürülmedim. Çocuğu alıp Marmaris’e geldim ve hastaneden işkence gördüğüne dair rapor aldım. Cezaevinde çocuğuma işkence yapılmış. Vücudunun her yerinde morluklar vardı. Geceleri sıçrayarak yataktan kalkıyor ve kendi kendine konuşuyor. Sabah kalktığında ise yaptıklarını hatırlamıyor. Bu işkenceyi kim yaptıysa bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Cezaevlerindeki şiddetin durdurulmasını istiyorum”. H.U, 6 aydan bu yana işsiz olduğunu dile getirerek parası olmadığı için psikolojisi bozulan çocuğunu tedavi ettiremediğini kaydetti. Öte yandan , M.U ile aynı suçtan cezaevine giren E.B ve D.K’nin şiddet ve taciz gördüğü ileri sürüldü. B.E’nin ise ailesinin bu olaydan sonra memleketleri Adana’ya geri döndüğü öne sürüldü
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Son Güncelleme: 28.02.2015 13:44