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'Motosiklette ölüm oranı yüzde 35'

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Ticaret Borsası'nı (ATB) ziyaret etti

'Motosiklette ölüm oranı yüzde 35'

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Ticaret Borsası'nı (ATB) ziyaret etti

19 Mart 2018 Pazartesi 22:09
'Motosiklette ölüm oranı yüzde 35'
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ATB Başkanı Ali Çandır ile yönetim kurulu üyesi Cüneyt Doğan'ın ağırladığı Emniyet Müdürü Uzunkaya, ATB'nin kentin gelişimi için yaptığı çalışmaları takdirle takip ettiğini söyledi. Kentle ilgili görüşlerini paylaşan Uzunkaya, Antalya'nın en önemli problemlerinden birinin trafik olduğunu söyledi. Araç yoğunluğu fazla olan Antalya'da ulaşımla ilgili önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini kaydeden Uzunkaya, diğer illerde trafiği rahatlatan motosikletin Antalya için kazalarda risk faktörü olduğunu söyledi. Uzunkaya, motosikletin Antalya'daki taşıt içindeki payının yüzde 28 olduğunu, ölümlü kazalara karışma oranının ise yüzde 35 olduğuna dikkat çekti. ATB Başkanı Çandır ise ziyareti nedeniyle Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'ya teşekkür etti. Antalya ekonomisinin gelişmesi için çaba sarf ettiklerini kaydeden Çandır, turizm ve tarım kenti Antalya'da güvenliğin önemine dikkati çekti. Emniyet Müdürü Uzunkaya'ya çalışmalarından dolayı teşekkür eden Çandır, Zeytinpark ürünlerinden oluşan hediye paketi takdim etti. 

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